Wie draait op voor de kosten van dwergkeeshondje Jip?

De hond van nog geen 20 centimeter lang 'stelt eigenlijk niet zoveel voor', zegt de rechter om het ijs te breken. Toch is hond Jip het lijdend voorwerp: wie draait op voor de kosten nu het stel, twee jaar na de aanschaf, uit elkaar is?



Geven eist 10.000 euro van zijn ex. Ze kenden elkaar vijf jaar toen ze ieder 400 euro inlegden om Jip te kopen. "We hebben afgesproken dat we er samen voor zouden zorgen."



Flinke post

De eis is de som van alle kosten tot aan de verwachte overlijdensdatum van het beest, over dertien jaar.



Jip is gekocht via Marktplaats bij een dubieuze verkoper en had gelijk maagproblemen, dus de dierenarts is een flinke post. Dan zijn er de verzekering, speciaal voer en de kapper.



De advocaat van Ter Koele vraagt zich af waarom Jip vijf keer per jaar voor 50 euro naar de kapper moet. Uit haar eigen onderzoek, een telefoontje naar dierenspeciaalzaak Kwispel in de Jan Pieter Heijestraat, blijkt dat dwergkeesjes niet zo vaak geknipt hoeven te worden. "En Jip vindt gewoon rijst met kip ook lekker."