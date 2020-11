Wie doodde Krysztof Malinowski bij zijn tentje aan de Sloterplas?

De plek aan de rand van de Sloterplas waar Krysztof Malinowski werd gevonden. Beeld Jakob Van Vliet

Krysztof Malinowski (40) was onderdeel van zo’n marginaal subcultuurtje waarvan de meeste stadgenoten nauwelijks weet hebben. Waarvan het contact met de gemiddelde omwonende, winkelier of passant beperkt blijft tot de overlast die de mannen alleen of groepsgewijs veroor­zaken, en hun ergerlijke diefstallen.

Met andere veelal aan alcohol verslaafde, dakloze Polen sliep ‘Krzyszek’, zoals kennissen hem noemen, in schamele tentjes aan de boorden van de Sloterplas. In een drassige grasstrook tussen de zuidoostelijke oever en het Christoffel Plantijnpad, niet ver van de watersportverenigingen en de scouting.

Op 24 augustus zag een hondenuitlater hem aan het eind van de middag in de rietkraag langs het water liggen, tegenover de bosschages meer naar het asfaltpad. Twee tentjes lagen er gehavend bij. Malinowski leefde nog, maar was ­buiten bewustzijn en blijkt zwaar toegetakeld. De hulpdiensten konden weinig voor hem ­betekenen en hij bezweek aan zijn vele verwondingen. Die waren overduidelijk het gevolg van grof geweld.

Krysztof Malinowski. Beeld Privé

Een fors rechercheteam doet onder codenaam 13Baylorie al ruim twee maanden intensief ­onderzoek naar het fatale misdrijf, maar komt maar mondjesmaat verder. Malinowski sliep vrijwel zeker in een van de twee tentjes waarbij hij werd gevonden, maar hoe lang hij daar al leefde, is onduidelijk. In het troebele milieu waarin hij verkeerde, zegt de een dat hij er pas kort was, terwijl anderen zeggen dat hij al in februari naar Amsterdam was gekomen.

De recherche gaat uit van het laatste scenario, ook omdat zijn ex-vriendin met wie hij in Polen een zoon van twaalf heeft, daarvan uitgaat.

Beter leven

Krysztof Malinowski werd op 6 sept 1979 ge­boren in Rybnik, een Zuid-Poolse mijnstad iets groter dan Leiden. Met zijn ouders had hij nauwelijks contact meer. Hij kwam net zoals veel van zijn kennissen naar Nederland op zoek naar een beter leven, in de hoop de kost te verdienen met klussen in de bouw.

Dat werk vond hij niet en alle heisa door corona zal zijn kansen niet hebben vergroot. Al snel maakte hij deel uit van de opmerkelijk forse groep Poolse daklozen in de stad.

Berucht

De 15 tot 25 mannen met wie Malinowski voornamelijk optrok, veroorzaken veel overlast in de wijken rond de Sloterplas en in het centrum, op en rond de Dam vooral. Ze zijn berucht om het alleen of in groepjes stelen van drank en eten. En van kleding, want de meesten proberen er nog enigszins patent uit te zien.

Ruwweg heeft het onderzoeksteam van de politie vooralsnog drie scenario’s overgehouden over Malinowski’s dood. Misschien is hij vervelend en agressief geweest tegen een of meerdere passanten die dat niet pikte(n). Tegen de verkeerde aangelopen, zoals dat heet. Lukraak, zinloos geweld is ook een mogelijkheid.

Het meest voor de hand liggende scenario lijkt een conflict binnen de groep. In hun harde, licht ontvlambare wereldje kan een ruzie om niets uit de hand lopen, en moet je je schaarse bezittingen soms letterlijk met je leven verdedigen. Malinowski liep na een operatie op krukken en was dus extra kwetsbaar.

Beloning

Zijn oude kennissen vormen een lastige categorie getuigen. In praktische zin, omdat ze rondzwerven en niet allemaal een telefoon hebben (waarvan de batterij is opgeladen) waarop de politie ze kan bereiken, maar ook doordat ze zich in hun van drank doortrokken levens weinig kunnen herinneren – of dat veinzen.

Zoals vergelijkbare groepen dakloze Polen valt ook die rond Malinowski uiteen in een oude en een nieuwe generatie, van ruwweg de veertigplussers en de jongeren. Waar de ouderen de reputatie genieten nog wel enig respect te ­hebben voor elkaar en hun omgeving, staan de jongeren te boek als keihard en meedogenloos.

Buurtonderzoek, getuigenoproepen via een matrixbord en het uitlezen van camerabeelden gaven wel een beeld van de bewegingen van het slachtoffer en zijn groep, maar helderden het mysterie niet op.

Misschien dat de beloning van 15.000 euro helpt die is uitgeloofd voor informatie die naar de dader(s) leidt. Waar in het geharde criminele milieu wordt geschamperd over forse bedragen voor een gouden tip, kan dat anders zijn in een circuit waarin het een hele toer is om de euro’s en spullen bij elkaar te hosselen en stelen.