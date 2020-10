Wie de ruiten van eetzaken in de Van Woustraat ingooide blijft een raadsel

Op de Van Woustraat zijn wéér ramen ingegooid van horeca, nu van snackbar 't Ankertje. Beeld Nosh Neneh

Eerst waren het deze zomer de ruiten van de Indiase restaurants Tulsi en Pind Pujabi die het moesten ontgelden, vervolgens die van snackbar Florida.

Omdat de eigenaren ervoor kozen de kostbare etalages alleen provisorisch te (laten) repareren, hielden hun zaken een aangevallen aanblik.

Eind augustus werd ook snackbar ’t Ankertje doelwit, ook weer in hetzelfde, zuidelijke deel van de Van Woustraat, niet ver van de kruising met de Carillonstraat.

Drugshandel of afpersing?

Waar de eigenaren zeggen geen idee te hebben wie de vernielingen pleegt en waarom, gaan op straat en in het criminele milieu twee verschillende verhalen.

Het ene scenario luidt dat jonge straatdealers hun plaats in de straat opeisen en het niet pikken dat ze worden weggestuurd. In het andere scenario komen de vernielingen voort uit pogingen van jonge mannen uit de buurt ondernemers af te persen.

De politie doet onderzoek, onder meer via de wijkagenten, maar heeft voor bovenstaande scenario’s nog geen bevestiging gevonden. “We hebben nu geen andere informatie dan dat het moet gaan om baldadigheid,” zegt districtschef Sander van de Koot van de politie in Zuid. “We houden serieus rekening met andere scenario’s, zoals afpersing, maar om die te kunnen onderzoeken hebben we wel informatie nodig, anders blijft het bij geruchten. Wie meer weet, kan zich melden bij de wijkagenten, Meld Misdaad Anoniem of het Team Criminele Inlichtingen van de recherche.”