Wie de 9,5 van restaurant Umeno zelf wil ervaren, moet even geduld hebben

Umeno kreeg zaterdag een 9,5 van culinair recensent Mara Grimm. Beeld Jakob van Vliet

“Op zaterdagochtend stroomden de appjes met reserveringsverzoeken binnen,” zegt Shion Hosono (22), zoon van restauranteigenaar Atsuhito Hosono. “En dat bleef tot ver in de middag zo doorgaan. Ik heb de appjes niet geteld, maar het was een indrukwekkend aantal.”

De boodschap voor de mensen die aansloegen op de zeldzaam hoge waardering is echter dat ze geduld moeten hebben. Vanwege het geringe aantal tafels in het restaurant – er komen ongeveer vijftien eters per avond – en de toch al goede naam was reserveren bij Umeno best lastig. “De komende twee weken waren we al vol, dus pas daarna nemen we weer nieuwe reserveringen aan,” aldus Hosono.

Niet veranderen

Umeno is vier dagen per week open: van woensdag tot en met zaterdag. Meer openingsdagen per week zal het familierestaurant niet invoeren, zegt Hosono. “Op de dagen dat we gesloten zijn, bereiden we de maaltijden voor.”

Eerder was Umeno wel vijf dagen per week open, en voor de coronapandemie was dat zelfs zes dagen. “Maar we hebben nu voor dit concept gekozen. Dat gaan we niet veranderen.”

In het kleine familierestaurant is geen strikte taakverdeling. Zoon Shion houdt zich bezig met de reserveringen, maar hij werkt ook in de bediening en kijkt mee in de keuken. Wel bekommert vader Atsuhito zich het meest om de gerechten.

“Mijn vader komt uit Japan,” zegt zoon Shion. “Mijn opa was chef in een restaurant. Daar maakte mijn vader kennis met het vak. Later leerde hij bij in andere restaurants in Japan, waarna hij naar Nederland is gekomen.”