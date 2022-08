Wie blijft en wie kan weg op de ic? Algoritme helpt intensivisten Amsterdam UMC

Beeld Nosh Neneh

Welke patiënt mag al van de ic af? Wie kan beter nog een dag blijven? Dit soort moeilijke besluiten moeten intensivisten dagelijks nemen.

De gevolgen kunnen groot zijn. Want een patiënt die een dag te vroeg naar de ‘gewone’ verpleegafdeling wordt gestuurd, moet daarna vaak diverse dagen terugkomen naar de ic en heeft een grotere overlijdenskans. Dat is uiteraard onwenselijk, maar het leidt ook tot meer ligdagen op de duurste ziekenhuisbedden. Een dag op de ic kost ongeveer 3000 euro. Ook te lang op de ic liggen is niet goed voor een patiënt en staat daarnaast optimaal gebruik van de intensive care in de weg.

Computermodel

In Nederland keert 5 tot 10 procent van de patiënten binnen een week na zijn of haar vertrek van de afdeling terug naar de intensive care. “Door de inzet van kunstmatige intelligentie kan dat proces worden verbeterd,” zegt Patrick Thoral, intensivist van Amsterdam UMC. In 2017 begon hij met collega Paul Elbers een samenwerking met het Amsterdamsebedrijf Pacmed dat zich toelegt op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de medische wereld. Het resultaat is software met daarin een voorspellend computermodel. Daarvoor werden geanonimiseerde gegevens gebruikt van bijna 25.000 ic-patiënten.

“Volgens berekeningen kan de ic-capaciteit met het huidige algoritme tot wel 6 procent beter worden benut,” zegt Wouter Kroese van Pacmed. “Op den duur zal dat zelfs meer zijnn, omdat het gaat om een zelflerend systeem. Het model wordt bij gebruik dus steeds beter.”

Dat schept ruimte voor meer patiënten op de ic. Die is onder meer noodzakelijk na zware operaties.

De software maakt gebruik van tal van patiëntgegevens om een voorspelling te doen: hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur, leeftijd, ziektegeschiedenis et cetera. De uitkomst is dat een ic-patiënt bij overplaatsing naar een verpleegafdeling bijvoorbeeld een kans van 8 procent heeft op heropname of overlijden. De trend van de voorspellingen en de belangrijkste kenmerken die het algoritme presenteert, neemt de intensivist mee in zijn uiteindelijke besluit.

Aanvullend

“Het zijn de artsen die beslissen, niet de computer,” zegt Thoral. “Het is namelijk ook heel belangrijk wat je bij het bed aan de patiënt ziet. Wel helpt de computer bij de beslissing. Het is aanvullend.”

De afgelopen weken is al proefgedraaid in Amsterdam UMC om kinderziekten in het systeem uit te kunnen sluiten. Donderdag is de software officieel in gebruik genomen.

Het is een mondiale primeur, zegt Thoral: “Voor zover ik weet, is het de enige medische ondersteuning van een beslissing op basis van kunstmatige intelligentie die op deze manier in een ziekenhuis wordt gebruikt. Ik bedoel dan ondersteuning aan het bed van de ic-patiënt, waarbij algoritmes en ontwikkelde modellen rechtstreeks en in realtime gevoed worden met gegevens uit het elektronisch patiëntendossier.”

Het OLVG en andere ziekenhuizen gingen eerder ook in zee met Pacmed. Daar zijn de implementaties nu gestart, maar vanwege onder meer het trainen van medewerkers en het integreren van het elektronisch patiëntendossier duurt dat een aantal maanden. “Amsterdam UMC is echt het eerste ziekenhuis dat de software in gebruik neemt,” zegt Kroese.