Wie beschoot 7,5 jaar geleden de postsorteerder, en was dat om geflirt of een liquidatieplan?

De Australiëhavenweg in het Westelijk Havengebied na de schietpartij waarbij een PostNL-medewerker gewond raakte. Beeld Olim Bajmat/ANP

Mohammed A. (33) en Jerry C. (57) dachten het proces over de beschieting van het toen 35-jarige slachtoffer in februari 2015 in het Westelijk Havengebied al lang achter zich te hebben gelaten, maar het Openbaar Ministerie (OM) doet een nieuwe, ultieme poging.

In juni 2021 had de rechtbank het OM niet ontvankelijk verklaard, omdat in het proces ruim 5 jaar helemaal niets was gebeurd. Het gerechtshof draaide die beslissing terug, en verwees de zaak in april 2022 terug naar de rechtbank.

Dus zaten vermoed schutter Mohammed A. en chauffeur Jerry C. weer in de verdachtenbanken. A. ontkent met klem te hebben geschoten. De excentrieke Jerry C., een snorder uit Amsterdam-Zuidoost, erkent wel dat hij die dinsdagavond 17 februari de opvallende BMW bestuurde waar de dader uit en weer in stapte, maar hij zegt geen idee te hebben gehad van de bedoeling waarmee zijn bijrijder zich naar de Australiëhavenweg had laten rijden.

Of A. zijn passagier was, zegt hij niet. Hun advocaten zullen de rechtbank tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak opnieuw vragen de hele zaak wegens het tijdsverloop van tafel te vegen, of hun cliënten anders vrij te spreken, maar de officier van justitie ziet nog been in het dossier.

PGP-berichten

Het motief voor het schieten kan volgens de aanklager hebben gelegen in avances die het slachtoffer zou hebben gemaakt aan het adres van de vriendin van Mohammed A. Ook het stel werkte bij PostNL en de schutter zou kort voor het vuren hebben gezegd: ‘Voor de volgende keer’.

Toch, er is ook een bijzonder ander scenario: dat de Amsterdamse onderwereld met het schieten te maken heeft. Daarvoor is enige grond te vinden in ontsleutelde PGP-berichten die twee geruchtmakende criminelen zouden hebben gewisseld in de nacht van 19 op 20 december 2015, dus tien maanden na de schoten.

De één is Omar Lkhorf, afkomstig van de Oostelijke Eilanden aan de oostelijke rand van de Amsterdamse binnenstad. Hij heeft inmiddels levenslang opgelegd gekregen voor het aanjagen van liquidaties – juist ook in 2015 en 2016. De ander is zijn gewezen vertrouweling en buurtgenoot Nabil Amzieb, die in maart 2016 is geliquideerd, waarna zijn afgesneden hoofd werd achtergelaten voor waterpijpcafé Fayrouz aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid.

Gekibbel

Het berichtenverkeer vindt plaats anderhalve maand nadat Amzieb, bijgenaamd ‘Lange’, volgens justitie een van de schutters was geweest die rivaal Eaneas Lomp had geliquideerd in Krommenie. Lkhorf en Amzieb maken in hun conversatie ruzie. Het lijkt erop dat Amzieb in de visie van Lkhorf een te grote mond heeft in de euforie over de geslaagde liquidatie van Lomp.

‘Lange, ten eerste, let op je woorden’, schrijft Lkhorf volgens justitie. ‘Je kan veel zeggen, maar hou dat geflikker bij je. Ten tweede, leer maar zuinig te zijn met je PGP. Jij wordt gepakt, waarom moet ik betalen? Ten derde: je schiet een man in zijn knie en een gast bij PostNL. Was dat voor mij?’ Het gekibbel gaat verder, maar uit de strekking ervan zou je kunnen opmaken dat Amzieb volgens Lkhorf achter dat schieten op de man van PostNL zat.

Amzieb is dood, dus hij zal de waarheid mee zijn graf in hebben genomen, en Lkhorf staat niet bekend als iemand die over vuurwapengeweld met de politie praat. Áls de strafzaak al inhoudelijk wordt behandeld, zal de mogelijke link met de sleutelspelers in de Amsterdamse onderwereld geen hoofdrol spelen, omdat er behalve die berichtjes geen bewijs is.

De rechtbank hoopt de zaak in het najaar te kunnen behandelen.