Wibaut kijkt straks uit over zijn eigen straat

Kunstenaar kwam met het plan het beeld te verplaatsen naar de kop

Het was vaak onderdeel van betogingen. Krakers trokken het in de jaren tachtig zelfs van zijn sokkel en sleepten het door de stad. "Een rare move: Wibaut was juist de man die vond dat iedereen goed gehuisvest moest zijn."



Toen in 2007 het Wibauthuis werd gesloopt om er een nieuwe vestiging van de Hogeschool van Amsterdam te bouwen, verdween Wibaut even van de straat om twee jaar later 'op een te kleine sokkel' op de brug over de Singelgracht terug te keren. "Een verkeerde plek. Alsof hij op de tram staat te wachten," zegt Van Houwelingen, die een mock-up maakte om te laten zien hoe mooi het bronzen beeld pal op de Wibautstraat past. "Met het gezicht naar zijn stad."



Van Houwelingen: "De Wibaut­straat voelt als een allee, als de Champs-Élysées van Amsterdam. Een prachtige kaarsrechte straat van een enorme schoonheid. Hier is hij thuis, in deze stedelijke omgeving. Fier op de kop van de straat, te midden van bedrijvigheid, verkeer en nieuwe gebouwen. Hier krijgt Wibaut de statuur en allure die bij hem past."



Grandeur

Amsterdam heeft volgens Van Houwelingen, die onder meer de hagedissen op het Leidseplein maakte, al zo weinig monumenten. "En wat ze hebben, helpen ze naar de knoppen."



Veel jongeren zullen Wibaut niet kennen, maar als ze hem dan tegenkomen, moeten ze hem, aldus de kunstenaar, kunnen zien in al zijn grandeur. "En niet, figuurlijk gesproken, in zijn onderbroek op een brug."



Het standbeeld zal over enkele maanden worden verplaatst.