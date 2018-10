WHO: Schiphol is veel en veel te luid

De WHO adviseert woensdag in de hele Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB L den , de geluidsnorm die in Europa geldt voor vliegtuiggeluid.



Rondom Schiphol wordt tot nu toe gerekend met een ondergrens van 48 dB L den . Een verschil van 3 decibel komt neer op een halvering van het geluid. L( den ) (Level day-evening-night) is de in heel Europa geldende maat om de geluidsbelasting door vliegtuiglawaai uit te drukken.



Dat kan grote gevolgen hebben voor de groei van Schiphol en de woningbouwplannen rondom het vliegveld. Over woningbouw in de regio is nu al een felle strijd gaande tussen overheden (voor) en de luchtvaartsector en bewonersactiegroepen (tegen).



Volgens een onlangs verschenen onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving is het aantal mensen rondom Schiphol dat 'ernstige hinder' van vliegtuigen ondervindt sinds 2004 met de helft toegenomen tot 156.000.



Schiphol berekende eerder dat de hoeveelheid ernstig gehinderden met 117.000 ruim lager. In beide gevallen liggen de aantallen onder de grens van 166.500 ernstig gehinderden die voor Schiphol is afgesproken



Serieuze effecten

Ook maken de strengere geluidseisen de bouw van 40.000 tot 70.000 woningen in Haven-Stad lastig. Daar zijn door verkeer en havengeluid nu al ingrijpende maatregelen nodig om de overlast met geluidsisolatie binnen de perken te houden.