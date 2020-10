WG-terrein kan eigen alternatief warmtenet gaan aanleggen

Het Wilhelmina Gasthuis (WG) is een voormalig ziekenhuis. Na de sluiting in 1983 is het terrein een woonwijk geworden. Beeld Erik Klein Wolterink

Bewoners van de WG-buurt in West willen voor hun verwarming overgaan op warmte uit het Jacob van Lennepkanaal. Al een paar jaar werken ze aan een plan voor een eigen warmtebedrijf dat rond het vroegere Wilhelmina Gasthuis duizenden woningen kan verwarmen. Door de subsidie van 7,7 miljoen euro die vrijkomt nu de WG-buurt is aangewezen als proeftuinwijk, is hun plan een grote stap dichterbij gekomen.

In plaats van cv-ketels op aardgas willen ze met zoveel mogelijk van de 2500 huishoudens in de buurt overschakelen op een eigen warmtenet. Daarvoor wordt warm water opgewekt door grote buurtwarmtepompen die het hele jaar door worden gevoed met ondergronds opgeslagen warmte uit het Jacob van Lennepkanaal.

Minister Ollongren heeft wijken uit 19 gemeenten aangewezen als proeftuinwijken. In totaal verdeelt zij 100 miljoen subsidie over deze wijken. Op haar beleid kwam eerder dit jaar veel kritiek toen uit een evaluatie van de Algemene Rekenkamer bleek dat in de eerste lichting proeftuinwijken na anderhalf jaar nog maar enkele woningen daadwerkelijk van het aardgas waren gehaald.

In de enige wijk waar dat wel was gebeurd, in Purmerend, liggen de werkzaamheden inmiddels ook stil, zo schreef NRC eerder deze maand. De Van der Pekbuurt in Noord werd eerder aangewezen als proeftuinwijk, eveneens zonder succes.

35.000 woningen

Het is de bedoeling om met de proeftuinwijken door het hele land 35.000 woningen te verduurzamen. Door in 46 buurten te experimenteren, hoopt het kabinet goedkopere en snellere methodes te ontwikkelen zodat tot 2030 1,5 miljoen huizen van het gas kunnen worden gehaald.

Na alle kritiek op het proeftuinprogramma ligt de nadruk inmiddels minder op stoppen met aardgas. Wijken mogen ook meedoen als ze ‘aardgasvrij-ready’ worden gemaakt, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer.

Voor een nieuwe, derde lichting mogen gemeenten ook plannen indienen voor wijken die snel veel energie kunnen besparen of de cv-ketel willen inruilen voor een hybride oplossing. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een hybride warmtepomp, die de cv-ketel veel werk uit handen kan nemen. Maar strikt genomen gaat de wijk dan dus niet van het gas af.