Wethouders: ‘Verlenging Noord/Zuidlijn naar Schiphol laat juist zien dat we mínder willen vliegen’

Wethouders Reinier van Dantzig en Melanie van der Horst. Beeld Marc Driessen

De gesprekken over investeringen vanuit het Rijk zaten enorm vast. Waarom is het jullie nu wel gelukt?

Melanie van der Horst: “Momentum. Bij Zuidasdok speelde een financieel tekort dat echt opgelost moest worden en vanuit het Rijk is nu veel geld te verdelen rond woningbouw en grote ov-projecten. Dat konden we aan elkaar koppelen. We hebben ons echt plat gepraat in Den Haag.”

Reinier van Dantzig: “Zuidasdok wordt dé nationale draaischijf van het openbaar vervoer. Dus het Rijk wil dat ook graag. Deze doorbraak betekent ook dat je vanaf Zuid verder kunt met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, of vanuit Isolatorweg werken aan het sluiten van de metroring naar Centraal.”

Wat betekent dit voor Amsterdammers?

Van Dantzig: “Het is een onwaarschijnlijke schaalsprong voor de hele regio met zo’n 2,5 miljoen mensen. Het nieuwe metrostation Hemknoop brengt Haven-Stad met 10.000 woningen dichterbij. Bij Schinkelkwartier komt een metrohalte van de Noord/Zuidlijn, bij Badhoevedorp kun je met die lijn bedrijventerreinen bereikbaar maken.”

Van der Horst: “Ik vind het echt een historische deal. De bereikbaarheid staat al langer zwaar onder druk, we begonnen vast te lopen. Met dit geld kunnen we vanuit station Zuid bijvoorbeeld eindelijk meer ruimte gaan bieden aan internationale treinen, een langgekoesterde wens.”

De Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken via Schiphol naar Hoofddorp. Goed nieuws voor Schiphol om een nog aantrekkelijker vliegveld te worden?

Van der Horst: “Wat mij betreft geven we hiermee juist het signaal af dat we minder willen vliegen en meer treinen willen. Je moet het echt in samenhang zien. Als we Zuidasdok afmaken, dan komt daar internationaal treinverkeer. En dan heb je een goede verbinding naar Schiphol nodig zodat mensen die treinen ook pakken.”

Maar het bijeffect is toch dat Schiphol ook kan zeggen ‘vlieg naar Schiphol en je staat binnen tien minuten in het centrum’.

Van der Horst: “Ik zie dat Schiphol ook mee wil gaan met de maatschappij. Vliegen vanuit Amerika, dat snappen we nog. Maar als je dan in Amsterdam landt om door Europa te reizen, wil ik niet dat je een ander vliegtuig pakt maar bij ons in de trein stapt.”

Van Dantzig: “Vanuit de Stadionbuurt ben je met de trein ook in zes minuten op Schiphol, hè.”

Intussen stijgen alle kosten hard, en zie maar personeel te vinden. Hoe groot achten jullie de kans dat de Noord/Zuidlijn echt helemaal naar Hoofddorp gaat?

Van der Horst: “De afspraak bij zowel regio, Rijk als ons is heel duidelijk: we willen naar Hoofddorp. Maar garanties, nee die zijn er niet.”

Van Dantzig: “Ik snap de kritische vragen. Maar dat het Rijk de regio een kapitaalinjectie van meer dan 5 miljard geeft, is één van de grootste investeringen in de Metropoolregio Amsterdam ooit. Het past ons als college ook om nu dankjewel te zeggen aan staatssecretaris Mark Harbers en minister Hugo de Jonge. Lang niet iedereen zal tevreden zijn, maar ik ben dat nu echt wel.”

Zelf trekt de gemeente ook de portemonnee, zo’n 600 miljoen euro. Wie pakt eigenlijk het financiële risico als projecten duurder uitpakken?

Van Dantzig: “Bij Zuidasdok legt iedereen nu eenmalig bij om het financiële tekort op te lossen en daarna gelden al eerder gemaakte afspraken rond kostenoverschrijdingen. Voor de Noord/Zuidlijn en Haven-Stad gaan we de vraag wie het risico draagt na de uitwerking van de plannen bepalen. Maar we gaan dit allemaal gezamenlijk aan.”

De risicovraag lag toch hopelijk nu ook al op tafel? Iedereen herinnert zich de Noord/Zuidlijn nog: begroot 317 miljoen, later 1,9 miljard.

Van der Horst: “Zeker, zo hebben we voor het met één halte verlengen van de metro naar Haven-Stad het hele bedrag bij elkaar, terwijl we vroeger vaak maar 75 procent hadden. Dat vermindert het risico al. Daarnaast hebben we sowieso iets meer ervaring dan toen hè, met het bouwen van een metro.”

Van Dantzig: “Over twee, drie jaar komt er een ‘go’ of ‘no-go’. Bij Zuidasdok kunnen we meteen verder en gaan we gelijk starten met de aanbestedingen, maar bij de Noord/Zuidlijn zal de eerste paal nog niet volgend jaar in de grond geslagen worden.”

Waarom is het eigenlijk niet gelukt om geld te krijgen voor de bruggen over het IJ?

Van der Horst: “Het was voor ons een grote prioriteit. Maar het Rijk zei al snel dat zij dat zien als iets Amsterdams en niet iets nationaals. Dat zien wij anders, maar het was gewoon vrij snel nee. Als je vervolgens een deal wilt sluiten moet je wel om tafel met iets waar zij ook iets mee willen.”

De raad roept jullie echter bij herhaling op om te pleiten voor de bruggen. Toch hebben jullie dan heel vroeg de bruggen uit de onderhandelingen gehaald.

Van der Horst: “Nou, in een vroeg stadium heeft het Rijk nee gezegd.”

Een metrohalte bij Sixhaven in Noord, is dat nog ter sprake gekomen?

Van Dantzig: “Jij noemt een enorme wensenlijst, waarvan bruggen over het IJ heel prominent is. Maar het Rijk heeft vrij vroeg aangegeven dat het geen onderdeel kan zijn van de onderhandeling. Wat ga je dan doen, hè?”

Maar wat was jullie antwoord dan?

Van der Horst: “Het had niet zoveel zin om daar op door te gaan. Heel vaak wordt gezegd dat iets ‘eventueel’ kan, maar hier paste het volgens hen echt niet. Maar die bruggen, en dat wil ik echt benadrukken, staan nog steeds heel hoog op de wensenlijst.”

Van Dantzig: “Ze zijn ontzettend belangrijk, alleen op dit moment hebben we het niet voor elkaar gekregen. Het stapsgewijs verlengen van de Ringlijn van Isolatorweg naar Centraal is voor ons een voorbeeld waar het nu wel gelukt is. Dat is iets wat ook vanuit het Rijk niet hoeft, maar waar wij met onze partners beweging in hebben gekregen omdat het voor Amsterdammers goed is.”

Is het nu even achteraan aansluiten bij het Rijk?

Van der Horst: “Volgend jaar ligt niet weer hetzelfde bedrag op tafel nee, maar we hebben zeker nog wel gesprekken lopen. Wij lobbyen continu voor de bruggen over het IJ en zodra er ook maar ergens financieel ruimte is, zijn wij erbij.”

Buiten het geld voor Zuidasdok, Noord/Zuidlijn en metrostation Hemknoop gaat er ook nog 350 miljoen euro naar Amsterdam om de woningbouw te helpen.

Van Dantzig: “Ja, versnellingsgelden zijn dat. Daarmee kunnen we de bereikbaarheid vergroten op plekken waar woningen gebouwd moeten worden. Want woningbouw heeft alleen zin als je er ook kan komen. Dit geld gaat naar buslijnen, rotondes, dat soort zaken. Dat gaat ons echt helpen, zeker in Zuidoost. Zuidoost is een stedenbouwkundige sleeping giant en met dit geld kunnen we daar flink investeren. Dat gaat de levens van mensen veranderen.”

Zijn jullie trots?

Van Dantzig: “Enorm. De metropool is nooit af, maar we hebben een goede stap gezet. In de regio krijgen we een stad als Eindhoven erbij! Ik denk dat we hebben laten zien dat wij prioriteiten kunnen stellen en deals kunnen sluiten. En dat levert niet alleen meer bedrijvigheid in de stad op en meer woningen, maar ook nog een openbaar vervoer dat past bij de grootstedelijke stad die we willen zijn.”

Van der Horst: “En dat we eindelijk kunnen beginnen met het sluiten van de metroring vanaf Isolatorweg, dat is toch fantastisch?”