Wethouders Van Doorninck en Dijksma onder vuur bij oppositie om AEB

Wethouder Marieke van Doorninck van GroenLinks. Beeld Jerry Lampen/ANP

Dat is het resultaat na een urenlang debat over de laatste ontwikkelingen in het dossier AEB. Vorige week stapte wethouder Udo Kock (D66) op nadat hij geen steun kreeg van zijn collega-wethouders om de noodlijdende vuilverbranding AEB te laten overnemen door recycling- en sloopbedrijf Beelen.

De oppositie is daar laaiend over en verwijt de overgebleven wethouders dat zij niet goed zijn omgegaan met het overnamevoorstel. Ook was er veel woede over de waarde die met name wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) hechtte aan de intenties van Wim Beelen. Volgens haar was de intentieverklaring van Beelen en AEB om de vuilverbranding over te nemen, wegens juridische haken en ogen niet concreet genoeg. Daarom betitelt zij de overnamepoging als een onuitvoerbaar voorstel.

Maar volgens de oppositie had ze dat nooit mogen zeggen. Deze partijen vinden dat de intentieverklaring van Beelen wel concreet was. Omdat Van Doorninck vol hield dat er geen overnameplan lag, maar slechts een intentieverklaring, vinden VVD, FvD, Denk, ChristenUnie, CDA, de Partij van de Ouderen en de Partij van de Dieren dat zij de gemeenteraad onjuist geïnformeerd heeft. De motie van afkeuring die zij hebben ingediend, haalde het niet.

Wethouder Dijksma

Ook wethouder Sharon Dijksma (PvdA) komt beschadigd uit het debat. Een groot deel van de oppositie vindt dat zij geen duidelijkheid kon bieden over de beschuldigingen van ondernemer Wim Beelen, dat Dijksma hem gechanteerd zou hebben. Maandag ontving zij de ondernemer en zijn medewerkers voor een gesprek over de afgewezen intentieverklaring om AEB over te nemen.

Beelen wilde naar de raad en de pers stappen met zijn voorstel, Dijksma waarschuwde hem daarbij geen geheime informatie over AEB openbaar te maken omdat dit de onderhandelingspositie van de gemeente schaadt. Dit is door Beelen en zijn medewerkers opgevat als een chantagepoging om hem ervan te weerhouden de openbaarheid op te zoeken. “Ik heb het niet bedoeld te zeggen en ik heb het ook niet zo gezegd. U gelooft mij of Wim Beelen.”

Dijksma weerspreekt ook met klem dat ze gedreigd heeft Beelen dwars te zitten op andere thema’s dan AEB. “Ik heb niet hem bedoeld te zeggen dat hij problemen zou krijgen in de lopende dossiers tussen Beelen de gemeente,” zegt de wethouder. “Ik vind het heel vervelend dat Beelen dit op deze manier interpreteert. Dat raakt je integriteit.” Volgens de oppositiepartijen, met uitzondering van Bij1, is het Dijksma niet gelukt om de discrepantie tussen de twee versies van het gesprek uit de wereld te helpen en blijft de schijn van chantage bestaan, maar is het aan Beelen om hier gevolgen aan te geven.