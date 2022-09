Wethouders tegen ministers: compenseer studenten via DUO voor energierekening

Ook in studentenhuizen loopt de energierekening op. Tot nu toe krijgen studenten geen tegemoetkoming van de overheid. Beeld Patricia Rehe/ANP

Gemeenten hebben de capaciteit niet om studenten te helpen; daarom is landelijke steun via de uitvoeringsorganisatie veel logischer, zeggen de wethouders van onder meer Amsterdam, Groningen, Delft en Utrecht in een gezamenlijke brief die woensdag is uitgegaan.

Een toenemend aantal mensen, ook studenten, heeft steeds meer moeite om de oplopende energierekening te betalen. Studenten vallen nu nog buiten alle regelingen, maar onlangs bepaalde de rechter in Nijmegen dat zij niet mogen worden uitgesloten van hulp.

Ten koste van anderen

“Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties,” schrijven de wethouders in een brandbrief aan Den Haag. In verscheidene gemeenten wordt hierdoor de groep die aanspraak kan maken op een vergoeding meer dan verdubbeld.

Het lukt gemeenten niet om de hulp aan studenten te organiseren, staat in de brief. Uitzoeken wie in aanmerking komt voor een energietoeslag kost veel tijd die niet is ingecalculeerd en bovendien krijgen de gemeenten er geen financiële compensatie voor. “Het verwerken en uitbetalen van deze aanvragen gaat daarmee ten koste van andere inwoners en kinderen die hulp van de gemeente nodig hebben,” schrijven de wethouders.

Zij wijzen daarom naar DUO. Die beschikt immers over de relevante gegevens van studenten. De organisatie die de studiebeurzen uitbetaalt heeft alle rekeningnummers, dus is het veel efficiënter om de compensatie langs die route te laten verlopen, zeggen de wethouders.

Haast maken

Zij laten verder weten haast te willen maken met de compensatieregeling. “De nood begint op te lopen voor een grote groep studenten die geen ouders hebben die kunnen bijspringen en die niet op andere manieren hulp kunnen krijgen. Ook zij voelen de gevolgen van de gestegen prijzen. Gemeenten hebben niet de juiste middelen en capaciteiten om hen te ondersteunen,” aldus de wethouders.

De wethouders worden gesteund door onder meer de politieke jongerenorganisaties Jonge Democraten (D66), Dwars (GroenLinks), Pink (PvdD), Jonge Socialisten (PvdA), CDJA (CDA) en Perspectief (CU). De veertien steden zijn Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Wageningen, Delft, Leiden, Enschede en Groningen.

