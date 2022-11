Wethouder Zita Pels heeft het verbruid bij Weesp vanwege windmolensplan Diemen

Wethouder Zita Pels Beeld Jakob van Vliet

Behalve drie plekken rond de A1 heeft Diemen ook twee locaties langs het Amsterdam-Rijnkanaal op het oog waar eventueel windmolens kunnen komen. Windturbines zouden daar vlak bij nieuwbouwwijk Weespersluis komen, op de gemeentegrens met Amsterdam dus, sinds de fusie met Weesp eerder dit jaar.

Een meerderheid van de bestuurscommissie van Weesp dringt er daarom op aan dat Amsterdam de vinger aan de pols houdt nu Diemen de uitgangspunten opstelt voor de Milieu Effect Rapportage (MER). Wethouder Pels heeft daarvan afgezien. In een brief aan Diemen schrijft zij dat Amsterdam geen zienswijze indient.

Eerlijk in kaart brengen

VVD, CDA, D66 en de WSP hadden graag gezien dat Amsterdam namens Weesp extra eisen had gesteld aan die MER. Mathijs Petri (WSP) dringt er bijvoorbeeld op aan dat bij het geluidsonderzoek niet wordt uitgegaan van jaargemiddelden waar piekdagen met veel geluidsoverlast bij kunnen wegvallen.

De VVD benadrukt in een persbericht dat de vier partijen niet tegen windmolens zijn. “Maar we willen wel dat de gevolgen eerlijk in kaart worden gebracht,” zegt VVD’er Cor Bavinck. “Anders kan de gemeenteraad van Diemen straks geen goede afweging maken en kijken de inwoners van Driemond en Weesp langdurig tegen de gevolgen aan.”

Overigens zoekt Amsterdam in hetzelfde gebied naar locaties voor windturbines. Die zouden langs het Amsterdam-Rijnkanaal nog veel dichter bij Weesp en Driemond komen. Amsterdam buigt zich pas volgend jaar over de uitgangspunten voor de MER.