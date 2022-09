Wethouder zegt ‘geen middelen’ te hebben om samenwerking met verhuurder Change= nu al te verbreken

Het wooncomplex van Change= in Amsterdam-Nieuw-West. Bewoners van Change= in dit stadsdeel en in Zuidoost liggen overhoop met de verhuurder. Beeld Jean-Pierre Jans

Al jaren liggen bewoners van de wooncomplexen van Change= in Nieuw-West en Zuidoost overhoop met de verhuurder. BOOS zegt interne stukken te hebben ontvangen waaruit zou blijken dat Change= onder andere bewoners ‘keihard voorliegt’ over de oppervlakte van hun woning.

Zo zijn woningen in Utrecht van 28 en 38 vierkante meter gecommuniceerd als woningen van 30 en 40 vierkante meter. Ook zou uit notulen van eind 2021 opgemaakt kunnen worden dat de verhuurder in vijf jaar tijd al een miljoen euro heeft uitgegeven aan advocatenkosten door alle procedures die er zijn gevoerd met bewoners.

Daarnaast factureert Change= zichzelf elke maand 5700 euro voor de huismeester in Nieuw-West. Bewoners zetten daar al langere tijd hun vraagtekens bij. Volgens Change= ‘verdient de huismeester meer dan alleen het salaris dat hij gestort krijgt’. Maar uit de stukken die BOOS heeft ontvangen, lijkt het er volgens het programma ‘sterk op’ dat Change= verdient op de huismeester en dat is volgens de wet verboden.

Kritisch volgen

De gemeente Utrecht besloot onlangs al geen zaken meer te doen met Change=, omdat de verhuurder honderden euro’s aan servicekosten rekent bovenop de kale huur. De Amsterdamse wethouder Zita Pels (GroenLinks) zei woensdag in de commissievergadering voor Woningbouw en Volkshuisvesting op vragen van D66 daar ook naartoe te willen, maar daar ‘nu geen middelen’ voor te hebben.

Wel vertelde ze bij Change= langs te zijn geweest voor een gesprek, maar daar geen bevredigend gevoel aan over te hebben gehouden. “Dat was een intensief en zeer kritisch gesprek. Ze hebben de ruimte gekregen kritisch op ons te reageren, maar dat hebben ze ook niet gedaan. Ik wil aan de minister gaan vragen om in de nieuwe Wet goed verhuurderschap ook de kwestie servicekosten op te nemen. Wij willen ook niet samenwerken met Change=, maar we zoeken nog naar de middelen om ze volledig uit te sluiten.”

Voor raadslid Suleyman Aslami (D66) was het al eerder klaar. “Ik heb al eerder gevraagd aan de wethouder om andere gemeenten te waarschuwen voor Change=.” Aslami wil dat de wethouder vooral ‘alle zeilen bijzet voor voor de gedupeerden via Stichting !Woon’. De wethouder beloofde dat ook te doen.

“We moeten nooit meer zaken doen met deze partij,” zei Nienke van Renssen van GroenLinks. “Wat ons betreft lijkt het er sterk op dat er meer kosten dan de feitelijk gemaakte en noodzakelijke servicekosten in rekening worden gebracht. Servicekosten moeten in verhouding staan tot het type jongerenwoning. Landelijke wetgeving zou meer bescherming moeten bieden aan huurders tegen te hoge servicekosten.”

Laatste keer

Ook wat betreft de VVD ‘is de het de laatste keer dat de gemeente met Change= heeft samengewerkt’, zei Myron von Gerhardt. “Liever werken we met betrouwbare partijen die wel netjes met hun huurders omgaan. Change= zoekt alle grenzen op om de servicekosten te verhogen en zelfs als de Huurcommissie ze terugfluit, gaan ze door. Dat moeten we niet willen.”

De PvdA denkt dat het ‘voorbeeld van Utrecht ook goed bij Amsterdam past’. “Voor verhuurders als Change= is het wat ons betreft klaar in de stad,” aldus fractievoorzitter Lian Heinhuis. “De voorbeelden uit de BOOS-uitzending zijn pijnlijk. Precies het soort verhuurders dat je niet wilt in de stad.”

Daarmee is er een meerderheid in de gemeenteraad om geen nieuwe projecten te starten met Change=, al kan de wethouder dat dus nog niet garanderen. Daarvoor zal ze eerst met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de tafel moeten.