Wethouder wil tijdelijke pont naar Zeeburgereiland vanaf Sporenburg

Beeld ANP

De pont gaat in elk geval tot 2028 de verbinding tussen de twee steeds drukker wordende gebieden verzorgen, totdat er een fietsbrug ligt of de Amsterdamsebrug de grote stromen fietsers beter aankan.

De wethouder heeft acht locaties onderzocht waar de pont kan aanmeren. Een verbinding van de kop van Sporenburg naar de Sluisbuurt verdient de voorkeur volgens haar, omdat de vaarroute ‘kort en nautisch veilig' is.

Drie keer per uur

Bovendien zullen de meeste fietsers van deze route gebruikmaken – zo’n 3800 per etmaal in 2028, luidt de verwachting – en kan de pont vanaf Sporenburg drie keer per uur varen, in plaats van twee keer per uur vanaf andere locaties.

Ter vergelijking: vanaf het Azartplein verwacht men slechts 1810 gebruikers per dag, en kan de pont maar tweemaal per uur varen.

Het best mogelijke alternatief is om te varen vanaf het gebied rondom de Steltloper, maar die scoort slecht op nautische aspecten: zo zou de pont een lange vaarroute moeten afleggen. Bovendien is een groot deel van het gebied rondom de Steltloper bestemd voor recreatieve doeleinden, nadat een voetbalveld en hondenuitrenveld zijn opgeleverd.

Zorgen

Niet alle bewoners zijn er gerust op: zo maken ouders en bestuurders van basisschool De Achthoek op Sporenburg zich zorgen over de enorme toestroom aan fietsers.

Wel is met de basisschool overlegd, zo valt te lezen in een tussentijdse rapportage van de gemeente. Ook erkent de gemeente dat toenemend fietsverkeer tot ‘verkeershinder’ kan leiden. Daar staat tegenover dat de fietsroute ‘plezierig, levendig en logisch’ is.