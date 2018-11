Wethouder wil subsidiestop na kritiek op omstreden verhuurder

We hebben niks kunnen doen voor de huurders van Change=

De raadsleden waren kritisch over de gang van zaken rond Change=. "Het begint op huisjesmelken te lijken als verhuurders via servicekosten extra geld naar hun zakken sluizen," aldus Erik Flentge (SP). Alexander Hammelburg van D66 vindt 'dat dit in de toekomst nooit meer mag gebeuren'.



'Niet bevredigend'

Dorrit de Jong, die samen met Nienke van Renssen (D66) schriftelijke vragen had gesteld over het onderwerp, noemt de antwoorden van Ivens 'niet bevredigend'. "We hebben niks kunnen doen voor de huurders van Change=." De Jong wil nog niet reageren op het voorstel om te stoppen met de subsidieregeling. "Ik ben benieuwd naar de motivering van de wethouder."



Ivens benadrukte tijdens de commissievergadering dat huurders die te veel betalen voor servicekosten hulp kunnen vragen aan Stichting !Woon of naar de Huurcommissie kunnen stappen.



Volgens de wethouder heeft !Woon tot nu toe 285 huurders bijgestaan in een procedure tegen servicekosten. In 148 dossiers is uitspraak gedaan en bij 78 procent heeft de procedure geleid tot verlaging van de servicekosten. "Het helpt echt om daar werk van te maken," aldus Ivens.



