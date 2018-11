Wethouder wil met wetswijziging chaos als Slotervaart voorkomen

"Al hebben wij geen formele verantwoordelijkheid, die voelen we wel. Want het gaat over een Amsterdams ziekenhuis, met Amsterdamse patienten en Amsterdams personeel," zegt Moorman in een toelichting op de brief.



Zeker een patiënt van het ziekenhuis is in een levensbedreigende situatie terecht gekomen, toen deze patiënt een zware chemotherapie elders moest vervolgen maar per ongeluk naar het verkeerde ziekenhuis werd gebracht.



Eerder geïnformeerd

De wethouder wijst de minister op recente mediaberichten, waaruit zou blijken dat Bruins al eind augustus zou zijn geïnformeerd over de penibele situatie in het ziekenhuis. Moorman geeft aan dat ze graag bericht had ontvangen van Bruins als hij het al in zo'n vroeg stadium wist. "Die extra tijd had veel kunnen schelen om dit proces gecontroleerd en zorgvuldig te laten verlopen."



In de Tweede Kamer wacht Bruins nog een pittig debat over deze gang van zaken.



Volgens Moorman zou het beter zijn als de Zorgverzekeringswet en de Faillissementswet via een wetswijziging beter op elkaar aansluiten, om een nette overdracht van de patiënten in de toekomst te garanderen. Ook de rol van de gemeente zou hierin opgenomen moeten worden.



