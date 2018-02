Wethouder wil korting voor minima bedingen bij Nuon

Dan gaan ze meteen financieel kopje onder Vliegenthart over de gevolgen van hoge vaste lasten voor minima

Wethouder Arjan Vliegenthart (Armoede) heeft het Nibud om het onderzoek gevraagd, ook omdat hij maandagmorgen als vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zou aanschuiven bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over schuldenproblematiek.



Door hoge vaste lasten komen de minima bij de kleinste tegenslag in de schulden, stelt hij vast. "Dan gaan ze meteen financieel kopje onder."



Collectiviteitskorting

Uit de Nibudberekeningen blijkt dat de 56 huishoudens niet door buitensporige uitgaven in problemen komen. "Dat maakt het extra pijnlijk: deze mensen doen geen domme dingen."



Voor Vliegenthart was het reden om te pleiten tegen verlaging van de uitkeringen.



Als wethouder denkt hij ook iets te kunnen doen tegen de hoge energielasten. Dat is ook een van de aanbevelingen van het Nibud.



Daarom heeft Vliegenthart Nuon benaderd met het verzoek om een 'collectiviteitskorting', zoals 60.000 Amsterdammers met een lager inkomen ook een zorgverzekering hebben via de gemeente.



Aantrekkelijk

Net als zorgverzekeraar Zilveren Kruis werkt Nuon al mee aan 'Vroeg Eropaf', de Amsterdamse methode om te voorkomen dat schulden zich ophopen.



Nuon geeft daarbij een seintje als klanten een betalingsachterstand van twee maanden hebben opgelopen, waarna een maatschappelijk werker contact zoekt.



Een voordelig energiecontract waarbij betalingsachterstanden worden verrekend met een eventuele uitkering kan ook voor Nuon aantrekkelijk zijn, omdat het zichzelf veel incassokosten kan besparen, is het idee.



Nuon zegt dat Vliegenthart de collectiviteitskorting twee weken geleden heeft voorgesteld in een gesprek, maar het energiebedrijf wil nu nog niet op de mogelijkheid vooruitlopen.