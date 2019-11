Wethouder wil geen Tour de France in 2025

Beeld AFP

Dat schrijft wethouder Simone Kukenheim (sport) in een brief aan de raad. Eerder dit jaar kon een voorstel van GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong om de Tourstart in 2025 naar Amsterdam te halen op enthousiasme rekenen in de raad, onder meer van coalitiepartijen D66 en PvdA. Maar het stadsbestuur gaat ervoor liggen.

Wethouder Kukenheim somt allerlei redenen op waarom Amsterdam er juist vanaf zou moeten zien. Zo vindt zij de geschatte organisatiekosten met 20 miljoen euro te hoog, levert het evenement duizenden bezoekers op die voor drukte zorgen in een toch al druk jaar, en aast Rotterdam al op 2023 of 2025 als jaren om de tourstart te mogen organiseren.

Kukenheim wil wel op zoek naar een ander groot sportevenement om het jubileumjaar bijzonder te maken. Dit zou een evenement moeten zijn waar ook een Amsterdamse draai aan gegeven kan worden, iets wat volgens de wethouder moeilijk is met de strenge regels van de Franse tourorganisatie.