Wethouder wil dure scholen subsidie weigeren

Eerder dit jaar spraken basisscholen onderling een maximumtarief af voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zou 225 euro moeten zijn, zodat ook minder kapitaalkrachtige ouders het nog kunnen opbrengen.



Weinig controle

Toch zijn er scholen in de stad die zich hieraan onttrekken. Elf scholen in Zuid en in elk geval een in de Watergraafsmeer vragen meer. Zo rekent de Peetersschool in Zuid ruim 700 euro ouderbijdrage, maar dat is om onder meer de overblijf te betalen. Gemiddeld vragen basisscholen jaarlijks 112 euro.



Het ergert Moorman al langer dat een groep basisscholen in de stad zich onttrekt aan regelingen. Zo zijn er elf scholen in Zuid die niet meedoen aan het stedelijk toelatingsbeleid, waardoor zij zelf bepalen welke kinderen ze aannemen.



De gemeente heeft weinig controle op schoolbesturen. Het stadsbestuur heeft theoretisch alleen invloed op gebouwen en gemeentesubsidies.