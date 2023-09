Wethouder wil Amsterdamse straten bij basisscholen autoluw maken in ochtend en middag

Beeld ANP / Ramon van Flymen

Verkeerswethouder Melanie van der Horst vraagt aan 71 scholen of ze rondom de scholen zogenoemde schoolstraten willen inrichten. Het betekent dat er een halfuur voor en na schooltijd geen gemotoriseerd verkeer mag rijden rondom de scholen. Fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten kunnen hier nog wel doorheen.

De schoolstraten moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid op scholen waar het het vaak druk en onoverzichtelijk is. Gewezen wordt naar ouders die de weg blokkeren als ze met auto’s komen en hun kinderen afzetten. Het is aan de scholen zelf om te besluiten of ze meedoen. Ze moeten bijvoorbeeld zelf ervoor zorgen dat ze paaltjes plaatsen om de weg af te sluiten.

Amsterdam is in Nederland niet de eerste stad die deze maatregelen neemt, maar wel de eerste stad die ze zo grootschalig wil invoeren. In Den Haag loopt een dergelijk plan al sinds 2019, terwijl Rotterdam plannen maakt om in 2024 ‘schoolstraten’ te maken. Uit België en Italië klinken ook succesvolle verhalen over deze straten.

Niet kunnen parkeren

Amsterdam begon in 2020 voor het eerst bij een school met deze straat. Inmiddels doen zes scholen in Noord, West, Zuid, Oost en het Centrum mee. Gebleken is dat de maatregel effectief is in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Vier andere scholen onderzoeken of ze kunnen meedoen. Het is daarbij de vraag of een schoolstraat wel mogelijk is en of het er ook veiliger van wordt.

Voor nabijgelegen buurtbewoners kan een soms afgesloten straat begrijpelijkerwijs nadelen opleveren. Bewoners kunnen dan bijvoorbeeld niet voor de deur parkeren. Wel kunnen ze uitrijden. De wethouder benadrukt dat omwonenden goed moeten worden geïnformeerd door de scholen en dat er in de buurt genoeg draagvlak moet zijn.

Fatbikes

Van der Horst komt met deze oproep tegemoet aan de wens van de Amsterdamse kinderraad. Die vroeg eerder dit jaar aan het stadsbestuur of de verkeersveiligheid verbeterd kon worden en adviseerde meer schoolstraten. De kinderraad, bestaande uit zestien leerlingen van groep 7 of 8 van basisscholen uit de hele stad, zou het liefst ook fatbikes en elektrische fietsen willen verbieden rondom scholen.

Volgens de gemeente is dat niet mogelijk vanwege de huidige wetgeving. Wel zegt Van der Horst in gesprek te zijn met de rijksoverheid over nieuwe regelgeving voor elektrische fietsen, inclusief fatbikes. Dit gaat over een minimumleeftijd om te mogen rijden op e-bikes, maar ook over te snel rijden en illegaal opgevoerde fietsen, het verlagen van de maximumsnelheid en regels over waar de fietsers op de weg horen.

Iedereen wordt steeds banger

De kinderraad had het liefst ook gezien dat rondom scholen een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur komt, maar de gemeente kan niet verder gaan dan het advies van 15 kilometer per uur. Eind dit jaar wordt wel vrijwel overal in de stad de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd, waarbij de hoop is dat de verkeersveiligheid in zijn algemeenheid verbetert.

Uit onderzoek van databureau Cyclomedia deze week blijkt ook dat dat nodig is. Van de Amsterdamse fietsers zegt nog maar 59 procent zich in het verkeer veilig te voelen, terwijl het een jaar geleden 72 procent was. Bijna de helft van de fietsers neemt soms een omweg om een gevaarlijk kruispunt te mijden. Vooral snelle elektrische fietsen zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl