Wethouder wil af van mondkapjes in ov: ‘Zorgt voor spanning’

Alleen in het openbaar vervoer en op luchthavens moet je vanaf vrijdag een mondkapje op. Beeld ANP

Vanaf vrijdag zullen de meeste coronamaatregelen verdwijnen. Thuiswerken hoeft niet meer, clubs blijven langer open en op veel plekken verdwijnen de mondkapjes. Behalve op Schiphol en in het openbaar vervoer.

De regel leidt tot onvrede bij wethouder De Vries. Hij vindt dat de mondkapjesplicht afgeschaft moet worden, net zoals dat in andere sectoren gebeurt waar mensen dicht op elkaar zitten. “Het in stand houden van de mondkapjesplicht zorgt voor toenemende spanning en incidenten tussen reizigers en handhavers. Het is wat ons betreft gelijke monniken, gelijke kappen; schaf de mondkapjesplicht af en maak er een advies van, net als voor andere sectoren.”

Eerder zei Claudia Zuiderwijk, directeur van het GVB, tegenover AT5 ook al dat ze voor afschaffing was. “Het is niet uit te leggen dat mensen geen mondkapje op hoeven als zij dansend in de kroeg staan, maar wel als ze bij ons in de tram of metro stappen. Dit is geen eenduidig beleid en dit leidt tot weerstand, verzet en agressie.”

In 2020 werd een buschauffeur (67) in Nieuw-West mishandeld, omdat hij een reiziger verzocht een mondkapje te dragen. Voorzitter van Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) Pedro Peters zei destijds dat ze wekelijks 150 incidenten rond mondkapjes binnenkrijgen. Ook zij hebben nu een statement naar buiten gebracht en vragen het kabinet om het besluit per direct te heroverwegen.