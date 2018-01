Wethouder vindt stiekeme plaatsing leerlingen 'niet kunnen'

Hier is een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat het loont om naar de rechter te stappen Simone Kukenheim

Andere uitgelote kinderen, van wie de ouders niet naar de rechter zijn gestapt, zijn niet alsnog geplaatst. Een moeder vertelde donderdagochtend aan de raad dat haar kind elke dag met een groepje van tien in een busje naar een school in Velsen-Zuid ging en dat daar van de een op de andere dag nog maar twee van over waren. De rest was alsnog geplaatst in Amsterdam.



Verkeerd beeld

Kukenheim vindt dat het plaatsingssysteem, dat uitgaat van transparantie en gelijkheid, door Osvo is ondermijnd. "Hier is een verkeerd beeld ontstaan, namelijk dat het loont om naar de rechter te stappen en dat ouders die zich te goeder trouw neerleggen bij hun lot, worden benadeeld. En dat dit ook geldt voor mensen die niet het netwerk hebben om een advocaat in te huren."



De wethouder gaf aan dat zij niet op de hoogte was van de details. Ze had te horen gekregen dat voor leerlingen een oplossing was gevonden. "Ik heb geen individuele gevallen gevraagd en had geen aanleiding te veronderstellen dat het systeem was ondermijnd." De plaatsing is een verantwoordelijkheid van Osvo, zegt ze. Niet van de wethouder.



Feitenrelaas

De gemeenteraad wil een feitenrelaas van Osvo en van de wethouder om duidelijk te krijgen hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. De kwestie staat bij de volgende raadsvergadering weer op de agenda.



Lees ook: Politici verbolgen over stiekeme plaatsing uitgelote kinderen en Boze vader: 'Oudkerk van Osvo heeft voor ons niets gedaan'