Wethouder Victor Everhardt wil partijvoorzitter D66 worden

Wethouder Financiën Victor Everhardt. Beeld ANP

Dat staat in een mail aan de leden van D66 die deze week is verspreid. Het gaat om een onbetaalde nevenfunctie die Everhardt naast zijn werk als wethouder wil uitvoeren.

Everhardts speerpunt is dat ‘iedereen zich thuis moet voelen’ bij D66, volgens hem een basis voor toekomstige verkiezingsoverwinningen.

Hij is sinds 2019 wethouder van Amsterdam, toen hij de afgetreden D66-bestuurder Udo Kock opvolgde.

Gevestigde orde

Of Everhardt de nieuwe voorzitter wordt is verre van zeker. Ook Janarthanan Sundaram, ondernemer uit Twente en voorzitter van de Diversiteitscommissie binnen D66, heeft zich kandidaat gesteld. Hoewel hij volgens een interne beoordelingscommissie weinig bestuurlijke ervaring heeft voor het voorzitterschap, voert hij een actieve campagne tegen de gevestigde orde binnen D66 en krijgt zijn kandidatuur aandacht in landelijke media.

Partijleden kunnen vanaf donderdag tot 10 november stemmen op een kandidaat naar keuze.

Het voorzitterschap van D66 is vaak een opstapje naar een carrière in de landelijke politiek. Zo was Alexander Pechtold landelijk voorzitter tussen 2002 en 2005, waarna hij minister en partijleider werd. Ook de huidige D66-minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) was jarenlang partijvoorzitter.