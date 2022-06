Wethouder verwacht dat trein van Amsterdam naar Londen gewoon blijft rijden

De Eurostar rijdt nu drie keer per dag van Amsterdam naar Londen. Beeld Sem van der Wal/EPA

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde twee weken geleden aan dat door de geplande verbouwing van Amsterdam Centraal er mogelijk jarenlang geen Eurostar rijdt naar Londen. Door de verbouwing kan geen gebruik worden gemaakt van de speciale vertrekhal van de trein op perron 15b, waar de treinen naar België, Frankrijk en Groot-Brittannië aankomen en vertrekken.

Volgens wethouder Melanie van der Horst ligt de verantwoordelijkheid voor de lijn bij het rijk, ProRail en de NS, maar gaat zij zich namens het stadsbestuur inzetten voor een oplossing. “Ik zie het heel positief in, ook dat er een oplossing gevonden gaat worden.”

Van der Horst vindt de directe treinverbinding naar Engeland ‘ontzettend belangrijk’ en zegt dat de gemeente bij de gesprekken zal zitten in een ondersteunende rol. De gemeente zal wel ‘waar mogelijk’ zaken proberen makkelijker te maken. Na de zomer verwacht zij hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. “Iedereen wil er heel graag uitkomen. Dus iedereen zit heel constructief in dit gesprek.”

Gevaarlijk krap

De verbouwing van Amsterdam Centraal is nodig om ervoor te zorgen dat het station de groeiende reizigersstroom aan kan. Uitstel is nauwelijks mogelijk omdat de perrons, de opgangen en de tunnels onder de sporen bij grote drukte nu al gevaarlijk krap worden.

De vertrekhal van de Eurostartrein is nodig als bouwwerf, maar het is ook de plek waar de noodzakelijke veiligheidscontroles en paspoortcontroles plaatsvinden. Een alternatieve vertrekhal is volgens staatssecretaris Heijnen wegens die reden dan ook ‘niet zomaar voorhanden’.

Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden op en rond Centraal pas in 2028 klaar. Heijnen noemde dit ook onacceptabel en zei dat de Eurostar belangrijk is voor de internationale treinreiziger voor kortere afstanden. De staatssecretaris heeft daarom Prorail, de eigenaar van het station en de sporen, en de NS gevraagd om ‘alles op alles’ te zetten om uitval van de trein te voorkomen.

Eurostar was juist van plan in september een vierde dagelijkse rit naar Londen toe te voegen. Het is nog maar de vraag of dit haalbaar is.