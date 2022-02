Wethouder: verkoop van AEB aan Rotterdamse branchegenoot niet verhinderd door problemen bij biomassacentrale

Vrachtwagen met afval komen aan bij de Amsterdamse AEB. Beeld ANP / ANP

Dat zei wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen) woensdagavond in een debat met de gemeenteraad. Vorige week werd duidelijk dat in de biomassacentrale, onderdeel van AEB, tijdens wintermaanden houtige biomassa uit Spanje heeft verstookt. Dat gaat in tegen de belofte die bij de bouw van van de centrale werd gemaakt dat er alleen snoei- en sloophout in een straal van 150 kilometer rond Amsterdam verbrand zou worden. AEB is volledig in eigendom van de gemeente Amsterdam.

Everhardt en wethouder Marieke van Doorninck (Energietransitie) zeggen dat de leveranciers in gebreke zijn gebleven nadat het aanbod Nederlandse biomassa te klein werd en de biomassa uit Spanje daarom de minst schadelijke optie was om de centrale in bedrijf te houden. Ook zou AEB de aankoop van Spaanse biomassa pas maanden later hebben meegedeeld aan de gemeente, die aandeelhouder is van AEB.

Verkoop

AEB wordt momenteel verkocht aan AVR, dat op zijn beurt eigendom is van een Chinees industrieel conglomeraat. Die transactie moet nog wel worden getoetst door de Autoriteit Consument en Markt.

Bij de oppositie bestond de vrees dat dat de problemen bij de biomassacentrale de verkoop van heel AEB op losse schroeven zet. Maar volgens Everhardt heeft de affaire geen financiële consequenties voor de SDE-subsidies die het verdienmodel vormen voor het rendement van de biomassacentrale.

“Bestaande contracten zijn gegarandeerd, daar is de kopende partij zich van bewust,” zei Everhardt. ”Dus dat betekent niet dat daarmee de verkoop onder druk zou staan op dit moment.” Later zei de wethouder nog dat er in het koopcontract tussen AVR en de gemeente geen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen op dit onderdeel.

Oppositiepartijen zoals JA21 en de Partij voor de Dieren zeggen dat de wethouders al veel eerder hadden kunnen weten dat de biomassacentrale zich niet aan de belofte zou houden. Het debat met de wethouders over de politieke consequenties van de gebroken beloften bij AEB ging woensdagavond door tot laat in de avond.