Wethouder Van der Horst belooft beterschap in spoeddebat over struikelend Waternet: ‘Er moet echt een inhaalslag komen’

Raadslid Daan Wijnants vertelde tijdens het debat dat hij al twee jaar niet voor zijn drinkwater betaalde. Beeld Getty Images

Het rommelt bij Waternet. Twee weken geleden stuurde het drinkwaterbedrijf honderden Amsterdammers onterecht een aanmaning voor een onbetaalde rekening, onlangs adviseerde marktwaakhond de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de inspectie bij Waternet scherper moet toezien en kampt al jaren met grote ICT-problemen.

Het spoeddebat werd aangevraagd door SP en VVD. Daan Wijnants (VVD) begon met het feit dat hij al ruim twee jaar geen drinkwater heeft betaald. Meermaals nabellen bij Waternet leverde niks op, maar na beklag op Twitter kreeg hij wel reactie van de financiële directeur van het waterbedrijf. “De pr van Waternet is goed op orde, maar niet elke Amsterdammer heeft die mogelijkheid.”

Wijnants wees erop dat 60 procent van de begroting van Waternet vanuit de gemeente komt en de problemen een grote impact hebben op het dagelijks leven van Amsterdammers. Door de financiële problemen loopt ook het onderhoud aan dijken, bruggen en sluizen al zeven jaar achter op schema. Erik Bobeldijk (SP) concludeerde dat Amsterdammers te vaak geconfronteerd worden met verkeerde rekeningen. “Wanneer stopt dit?” vroeg hij.

Verbeterplan

Ian Hendriks (Volt) liep in het debat vooruit op antwoorden die Melanie van der Horst zou kunnen geven. Hij wees de wethouder erop dat Amsterdammers geen boodschap hebben aan een technisch verhaal over governance ‘en dat soort dingetjes’. De gemeente is immers verantwoordelijk als bestuurder en er moeten antwoorden komen.

Van der Horst erkende dat er nog werk aan de winkel is, maar hoopt dat alle achterstanden binnen een jaar zijn ingelopen. Ze verwees onder meer naar het verbeterplan. “We zijn het op orde aan het brengen. Het is nog niet klaar, maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn.” Over de onterechte aanmaningen zei zij: “We hebben soms te maken met de menselijke factor en dan gaat er af en toe iets fout.”

Aan het einde van het jaar moet meer duidelijkheid over de stand van zaken komen. Van der Horst: “Er moet echt een inhaalslag komen, maar we hebben inmiddels wel meer grip.”

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl