Wethouder Van Buren: ‘Vuilnis zal gedurende drie uur niet worden opgehaald’

Amsterdamse raadsleden maken zich zorgen over boa’s en vuilnismannen die eind deze maand hun werk neerleggen. Zij willen een betere cao afdwingen en zullen niet alleen in Amsterdam, maar in heel het land acties uitvoeren om dit voor elkaar te krijgen.

Zorgen worden onder meer geuit door VVD, JA21, PvdA en GroenLinks. Raadslid Erik Schmit (D66) maakt het ‘verdrietig’ dat de stad vies is, en is bang voor ‘Napolitaanse toestanden’. Kune Burgers (VVD) hamerde erop dat de gemeente hierin een verantwoordelijkheid te nemen heeft, maar kon op repliek rekenen van Jenneke van Pijpen (GroenLinks) dat dit een landelijke actie is.

‘Werkonderbreking’

Wethouder Hester van Buren (Personeel) stelde de raadsleden enigszins gerust door te zeggen dat het geen staking maar een werkonderbreking betreft. “Gedurende drie uur zal de vuilnis niet worden opgehaald en zal eventuele dienstverlening in de stadsloketten minder zijn. We weten nog niet hoe groot de stakingsbereidheid is. Daarna willen medewerkers hun werk weer oppakken.”

Eind december stelde vakbond FNV aan Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ultimatum wat betreft nieuwe salarissen. Werkgevers moesten akkoord gaan met onder meer 12 ­procent loonsverhoging voor 2023 en automatische prijscompensatie, maar werkgevers boden in hun laatste bod 5 procent loonsverhoging per 1 februari.

‘Onderhandelingen gestaakt’

Van Buren zit in de VNG-commissie Financiën en onderhandelt namens de vier grote steden over de cao’s. De wethouder zegt dat de VNG geen finaal bod heeft gedaan, en dat de FNV niet met een redelijk tegenbod gekomen is. “De FNV heeft de onderhandelingen gestaakt,” aldus Van Buren. Het is nog onduidelijk of beide partijen weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten.

Van Buren zei begrip te hebben voor personeelsleden die opkomen voor een ‘goede beloning’. Wel wees ze erop dat dit consequenties heeft voor Amsterdam. In de financiën voor 2023 is rekening gehouden met een prijscompensatie van 3,6 procent. Als die hoger uitvalt, wordt Amsterdam niet gecompenseerd door het gemeentefonds. ‘Echt veel geld’ moet dan ergens anders vandaan komen.