Wethouder Sofyan Mbarki: ‘Er moet een mbo-locatie op de Zuidas komen’

Met een investering van 40 miljoen euro wil Amsterdam de positie van mbo-studenten verbeteren. Wethouder Sofyan Mbarki over de noodzakelijke inhaalslag: ‘Ik wil dat een deelcertificaat ook gaat tellen als startkwalificatie.’

“Zonder mbo’ers kunnen we niks. Ze zijn de motor van Amsterdam en daar moeten we, behalve het mondeling erkennen, ook naar handelen als stad,” zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en mbo) als hij begint over zijn vrijdag gepresenteerde plannen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Sinds 2015 presenteert de stad elke vier jaar een eigen mbo-agenda met de doelstellingen voor de komende vier jaar.

Amsterdam investeert 40 miljoen euro voor een inhaalslag van het mbo. De focus ligt de komende vier jaar op gelijke waardering van mbo-studenten ten opzichte van studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en op gelijke kansen voor studenten van mbo-niveau 1 en 2. Ook gaat er geld naar het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat studenten een betere aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

“We hebben daarom ook de portefeuille van de verantwoordelijke wethouder anders opgebouwd,” zegt Mbarki. “Eerst zat mbo samen met zorg in een portefeuille. Nu met economische zaken. We moeten het samen doen: de publieke en private sector. We zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van vakmensen.”

In de horeca, de zorg en de bouw is meer dan ooit duidelijk hoe hard mbo’ers nodig zijn. Dat is niet alleen positief, vindt de wethouder.

Waarom vindt u de krapte op de arbeidsmarkt een kans én een gevaar?

“Omdat als we mbo’ers niet de juiste vaardigheden meegeven voor de arbeidsmarkt, ze niet wendbaar zijn en als eerste buiten worden gezet als het economisch niet goed gaat. Dus het is heel mooi dat bedrijven nu zeggen dat iedereen zonder diploma welkom is, maar er is geen zekerheid en geen perspectief.”

U wilt onder andere dat certificaten meer op waarde worden geschat. Waarom?

“Niet elke student lukt het om in één keer een diploma te halen. Ik wil ervoor pleiten dat studenten deelcertificaten kunnen krijgen voor waar ze wél in zijn geslaagd, zodat ze de rest van hun leven kunnen laten zien waar ze goed in zijn. Ik wil dat een certificaat ook gaat tellen als startkwalificatie. Het gaat namelijk niet alleen om diploma’s. Sommige mensen zijn niet gemaakt om zittend in een klas te leren.”

“Ik heb dat van dichtbij gezien toen ik docent was op het mbo en lesgaf aan niveau 1 en 2. Een leerling zei ooit tegen mij: ‘Meester, ik ben gemaakt om te leren maar niet in een schoolbankje.’ Ik zag ook dat leerlingen die zich op school onrustig en puberaal gedroegen op hun stageplek floreerden.”

“Ik zeg daarmee niet: laat ze gaan. Juist niet. We zorgen dat we ook die jongeren blijven bereiken. Dat kan als de gemeente, mbo’s, en het bedrijfsleven samenwerken om jongeren op te leiden en ze al werkend deelcertificaten kunnen halen. Daarmee helpen we elkaar allemaal.”

“Er is namelijk nog heel veel potentieel in onze wijken. Neem Noord, Zuidoost, Nieuw-West. Daar zitten jongeren die misschien niet de hele dag in een stoel willen zitten, maar prachtige dingen met hun handen kunnen maken. In de plannen voor de komende vier jaar zetten we daarom in op niveau 1 en 2 en vooral in die stadsdelen. We hebben een inhaalslag te maken en moeten ook in het mbo ongelijk investeren voor gelijke kansen.”

In de vorige agenda was het voorkomen van verzuim en uitval door goede ondersteuning een van de focuspunten. Dit jaar werd bekend dat het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat landelijk juist is gegroeid. Hoe is dat in Amsterdam?

“Ook in Amsterdam is dat nog een grote zorg. Ik denk dat we uitval kunnen ondervangen door allereerst te erkennen dat we niet alleen moeten onderwijzen in schoolbanken. En door het onderwijs aantrekkelijker te maken. We hebben nog te vaak praktische opleidingen die een vrij theoretisch karakter hebben. Daar ligt een opdracht voor ons, samen met de onderwijsinstellingen. Maar ook locatie speelt een grote rol.”

“Er zit nu een locatie van ROC Amsterdam op het Marineterrein. Dat is een prachtig stukje Amsterdam waar mooie dingen gebeuren. Als je daar als student les krijgt, dan ben je daar trots op. Je ziet studenten opbloeien en gebruikmaken van de kennis op het terrein en ze doen opdrachten voor bedrijven. Ik vind ook dat er een locatie voor mbo-niveau 1 en 2 op de Zuidas moet komen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar ook daar zijn mbo’ers nodig.”

Is er zicht op de mbo’ers die uitvallen in Amsterdam?

“Te weinig. Daar hebben we als gemeente een belangrijke rol in. We moeten zicht krijgen op de mbo’ers die uitvallen. Dat betekent soms ook dat we op een school samen met onze leerplichtambtenaren de telefoon moeten pakken en ’s ochtends moeten bellen: waar ben je? Sommige leerlingen hebben het nodig fysiek naar school gehaald te worden. En dan houden we ze erbij als het onderwijs aantrekkelijk genoeg is.”

“Ik wil dat we onderzoek gaan doen naar onze Amsterdamse studenten. Hoeveel mbo-studenten hebben een zogenoemde platformbaan zonder doorgroeimogelijkheden? Hoeveel zitten niet op school zonder diploma? Wat doen ze als ze niet op school zitten? Daar moeten we als stad mee aan de slag.”

Mbo-studenten balen ervan dat ze nog altijd anders behandeld worden dan hun medestudenten in het hbo en het wo. Een van de zichtbare ongelijkheden is de studentenpas, die mbo’ers niet standaard krijgen. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld geen aanspraak maken op korting bij Apple, Spotify of sneakers. Hoe past dit in de weg naar gelijkwaardigheid?

“Natuurlijk moeten mbo’ers dezelfde voordelen krijgen. Alleen ROC’s zijn zelf in de lead om dit te doen, wij als gemeente ondersteunen het. Bij deze de oproep: geef ook mbo-studenten een studentenpas. En aan bedrijven: behandel mbo-studenten net als hbo-en wo-studenten.”