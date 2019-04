Wethouder Sharon Dijksma wil kademuren duurzaam stutten

Dat zei de wethouder donderdagmiddag in de gemeenteraad. Dijksma is bereid te onderzoeken of het mogelijk is op deze manier twee vliegen in één klap te slaan: tien kilometer kademuur in Amsterdam is dringend aan vervanging toe én warmte uit de bodem kan een duurzaam alternatief zijn voor aardgas.



Meedoen met proef

De wethouder zei in de gemeenteraad dat bewoners van de Leliegracht wellicht geïnteresseerd zijn om mee te doen aan een proef. Uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen blijkt al wel dat het technisch mogelijk is om een kademuur te funderen op palen met een ingebouwde warmtewisselaar.



Zulke 'energiepalen' worden al gebruikt bij woningen die een nieuwe fundering nodig hebben. Of het ook zin heeft om deze palen toe te passen onder de vele verzwakte kademuren, moet blijken uit de proef.



Dat is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de afstand naar de woningen die via de energiepalen worden verwarmd. Als die afstand te groot wordt, treedt teveel warmteverlies op.



Financieel perspectief

Het kan ook alleen in woningen die goed geïsoleerd zijn. De energiepaal haalt warmte van een lage temperatuur uit de grond en die wordt door een warmtepomp verder opgekrikt. In slecht geïsoleerde panden kan de warmtepomp dat niet bolwerken.



Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen, blijkt al wel dat het financieel een haalbare kaart zou kunnen zijn. Het onderzoek sprak van 'voldoende financieel perspectief'.



GroenLinksraadslid Jasper Groen vroeg daarop aan Dijksma of ze een proef zou willen doen. Eerder nam Groen ook het initiatief voor de onderzoeken naar de haalbaarheid van energiepalen onder kademuren.



