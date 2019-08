Wethouder Sharon Dijksma (48) in verwachting

Wethouder Sharon Dijksma. Beeld ANP

De politica noemt haar zwangerschap ‘een bijzonder en onverwacht cadeau waar we heel blij mee zijn’. Het zwangerschapsverlof van de voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu begint vermoedelijk rond november.

Dijksma is sinds vorig wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit in Amsterdam. In 1994, op haar 23ste, was zij het jongste Tweede Kamerlid ooit. Zij heeft samen met haar echtgenoot al een zoon van 15 en een dochter van 7.