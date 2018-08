Wethouder Raat doet aangifte na bedreigingen Amstelveense

We trekken hier een streep in het zand Herbert Raat

In maart had het gemeentebestuur van Amstelveen haar schriftelijk gevraagd te stoppen met dreigen en door haar geplaatste foto's van ambtenaren van sociale media te halen, schrijft burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen vandaag in een brief aan de gemeenteraad.



Hij had gedreigd met juridische stappen.



Eerwraak

Deze maand begon het schelden en dreigen weer volop, zegt Herbert Raat nu. "We trekken hier een streep in het zand. Dit accepteren we niet. Iedereen mag alles zeggen over ons beleid, maar als mensen ons bedreigen, beledigen en schermen met eerwraak doen we consequent aangifte."