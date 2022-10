Wethouder Pels steekt handen uit de mouwen bij isolatiecampagne: ‘We trekken alles uit de kast’

Wethouder Zita Pels pakt de purspuit op bij een woning in Amsterdam Zuidoost die wordt geïsoleerd. Beeld Jean-Pierre Jans

“Gaan we ook echt isoleren?” Wethouder Zita Pels (GroenLinks, Duurzaamheid, Volkshuisvesting) heeft er duidelijk zin in. Na maanden van vooral veel vragen over haar aangekondigde isolatieoffensief, presenteert ze vrijdag een eerste uitwerking. “Isoleren,” zegt Pels, “Is het letterlijk dichten van de kloof tussen arm en rijk”.

Pels staat ‘in de actiestand’. Na een bezoek in Noord is ze nu in de K-Buurt in Zuidoost. De Klieverinkflat kent zo’n 120 sociale huurwoningen. Het is een plek waar veel Amsterdammers met een laag inkomen in tochtige huizen wonen. Niet voor niets worden de plannen hier gepresenteerd.

Klusbus

Het opvallendst zijn de installatieteams die met een klusbus in zes maanden bij 24.000 huishoudens langsgaan. Deze Energiebespaarservice gaat mensen met een laag inkomen gratis helpen met onder meer het dichten van kieren of de installatie van tochtstrips.

Mike Brantjes, een stuk purschuim en een rol gaffertape in de hand, is blij met de hulp van de gemeente. Brantjes is zegsman van bewonersplatform Hart voor de K-buurt dat een plek heeft in de Klieverinkflat. Op de muur achter hem hangen krantenberichten, met koppen als ‘op de barricade tegen het stadhuis’. Maar dat hoeft steeds minder, zegt Brantjes. “Ik zie dat de gemeente zin heeft om met een buurtplatform als het onze aan de slag te gaan.”

Ook flatbewoner Robert Slieker is enthousiast. Hoewel de oktoberzon door de ramen komt en het eerder lente dan winter lijkt, herinnert Slieker zich de afgelopen winters. De borden in zijn kasten braken door de kou en de tocht. “Het is moeilijker dan je denkt om zelf te isoleren.” Buurtbewoner Tony Vermeulen: “Neem tochtstrips: als je die nét niet goed installeert, heb je er niks aan.”

Baadouin Knaapen van Stichting !Woon werkt sinds 1982 in Zuidoost en constateert dat isolatie te lang verwaarloosd is. De vraag blijft namelijk waarom tienduizenden Amsterdammers überhaupt al jaren in slecht geïsoleerde woningen zitten. Zijn verklaring is simpel. “Het was geen onderwerp, omdat het gas spotgoedkoop was. Door de crisis nu kan niemand er meer omheen.”

Al volgespoten

Aan de slag dus, op naar de achttiende etage. Alleen, eenmaal boven is er niet zoveel te doen aan de woning. “Gaan we niet echt boren?”, vraagt Pels voorzichtig. Maar helaas, de spouwmuur is al volgespoten met isolatieschuim.

De Klieverinkflat is dan ook niet de plek waar de klusbus langs zal gaan. Eerder is het een uithangbord voor corporaties, gemeente en Hart voor de K-buurt, om te laten zien hoe aan verbeteringen wordt gewerkt. Overal hangen posters met plannen, de ambities om aardgas vrij te worden zijn vergevorderd en volgend jaar wordt de hele buitenkant van de flat structureel geïsoleerd.

De flat laat vooral zien wat Pels op lange termijn wil met verduurzaming. Eerst snelle oplossingen om energiearmoede te voorkomen, maar daarna vooral structurele verbeteringen én van het gas af. Honderdduizend Amsterdamse woningen hebben bijvoorbeeld nog enkelglas.

Actiefoto

Maar goed, nu iedereen er toch is, gaat de purspuit alsnog in de handen van de wethouder voor een actiefoto. “Zet je er wel bij dat we normaal gehoorbescherming dragen?,” vraagt de installateur. “Anders wordt de Arbo boos.”

Waar de installateur vaak hele dagen krijgt, heeft de Energiebespaarservice van de gemeente één à twee uur per woning. Er worden ook geen spouwmuren gevuld zoals hier, het gaat om kleinere installaties die meteen effect moeten hebben.

Toch gaan bij de andere aanwezigen, van woningcorporatie Lieven de Key tot Stichting !Woon, de wenkbrauwen licht omhoog als het streefgetal van 24.000 woningen in zes maanden genoemd wordt. De al bestaande Fixbrigades doen vaak een dag over een woning.

“Maar,” zegt Pels met nadruk, “We trekken alles uit de kast. Dat gaan we halen.” Zo kunnen ambtenaren een cursus doen, waarna ze in werktijd mee kunnen helpen met kleine installaties.

Haar eigen woordvoerders gaan sowieso, net als Pels. “Ik ben best handig hoor.” Of andere wethouders ook blij zijn als hun ambtenaren onder werktijd gaan isoleren? Pels gaat er, lachend dat wel, niet op in.

Vanaf dinsdag gaan de klusbussen alle stadsdelen in, van Gein in Zuidoost tot De Banne in Noord. De gemeente heeft buurten geselecteerd waar de meeste mensen met een laag inkomen en slecht geïsoleerde huizen wonen. Zij krijgen vooraf een brief.