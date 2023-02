Wethouder Pels: ‘Als de kinderen zijn uitgevlogen, wil ik dat mensen doorstromen naar een andere woning’

Wethouder Zita Pels wil in 2040 de woningnood in Amsterdam hebben opgelost. Dat betekent: een grotere rol voor de overheid, die verder wil ingrijpen in hoe de schaarse woonruimte in de stad wordt verdeeld. ‘Corporaties moeten toestemming vragen om een sociale huurwoning te verkopen.’

In 2021 kwamen slechts 23 sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen die niet onder een voorrangsregeling vielen. Wat laat dat zien?

“Het laat zien hoe pijnlijk diep de wooncrisis is. Of het nu om de vrije sector of sociale huur gaat, zo veel mensen komen er niet tussen. Daarom geven we extra aandacht aan de lage en middeninkomens en ouderen en gezinnen in die categorie. Dat is de manier om doorstroming te creëren. Dat mensen die in een sociale huurwoning zitten maar graag naar een middenhuurwoning gaan, daar ook echt terechtkunnen. Tegelijkertijd wil ik alles op alles zetten om de kwetsbaarste mensen aan een passende woning te helpen, ook om dakloosheid te bestrijden.”

U schrijft zich niet meer te willen inzetten voor hoge inkomens, expats met een hoog inkomen of internationale studenten. Wat betekent dat?

“Eerder hebben we ondersteund bij huisvesting van goedbetaalde expats als een bedrijf hiernaartoe kwam. Of onderwijsinstellingen ondersteund met internationale studentenhuisvesting. Dat gaan we niet meer doen.”

Vaak wordt voor specifieke groepen opgekomen via voorrangsregelingen. We hebben die voor docenten, statushouders, medisch kwetsbaren, jongeren. Zijn dat er niet te veel geworden?

“Er komt er in ieder geval niet nog één bij en de regelingen die we hebben, gaan we evalueren. Maar we zien dat de mensen die we ermee helpen, van docenten tot agenten, heel belangrijk zijn voor de stad.”

Ondertussen loopt u zo’n 610 plekken achter met de door het Rijk geëiste huisvesting van statushouders.

“Daar voeren we gesprekken over. Iedereen ziet dat we de grootste opdracht van Nederland hebben in de meest overkookte woningmarkt. We doen ons best, hebben duizend vluchtelingen opgevangen op de MS Galaxy, daar ben ik trots op, dus we pakken echt onze verantwoordelijkheid.”

U wilt nog meer sturen. Zo wilt u dat grote gezinswoningen bij corporaties zo gelabeld worden dat ouders zodra de kinderen het huis uit gaan óók moeten vertrekken. Gaat dat niet te ver?

“De schaarse betaalbare gezinswoningen die we hebben, moeten ook echt voor gezinnen zijn. Daarom moeten we mensen vooral een passende woning aanbieden als hun kinderen zijn uitgevlogen. Ik denk dat een boel mensen bereid zijn te verhuizen, als het betekent dat een ander gezin een leven kan opbouwen. Maar het is waar dat we willen onderzoeken of we uiteindelijk een vorm van dwang kunnen toepassen. Bijvoorbeeld door in tijdelijke contracten een clausule daarover op te nemen.”

Dan kijkt u naar vierkante meters. Een huis is ook een plek met herinneringen. Moet de gemeente wel zo willen ingrijpen in persoonlijk leven?

“Ik snap de emotie en het is ook spannend. Maar we zien ook hoeveel mensen er op straat belanden, soms met kinderen. Ik ga over volkshuisvesting. Dan moet ik boven de stad hangen en zeggen: welke woningen hebben we en voor wie hebben we die het hardste nodig.”

Wat ziet u dan als u naar de stad kijkt?

“Dan zie ik bijvoorbeeld dat er in Zuid veel ouderen groot wonen. Samen met wethouder Van Dantzig (Woningbouw) wil ik kijken of we daar meer ouderenwoningen kunnen bouwen, zodat doorstroming ontstaat. In de buurt, zodat mensen een optie dichtbij krijgen.”

U denkt ook aan het weer mogelijk maken met meerdere mensen één huurcontract te delen. Een paar jaar geleden maakte de gemeente dat juist moeilijker. Waarom draait u dat terug?

“Door de ernst van de situatie nu. Ik hoor te veel dat mensen best een plek willen aanbieden in huis, maar het te moeilijk vinden om te regelen. Het gaat erom, voor wie wil iemand de deur openzetten en hoe kunnen we dat goed faciliteren?”

Het stadsbestuur zei toen dat de huurrechten van mensen werden geschonden en dat het voor overlast zorgde.

“Er moet een vergunning worden aangevraagd en er zijn toen quota bedacht, zodat het niet te veel wordt. Die houden we in stand. Via steekproeven kunnen we onze handhavers gericht inzetten. Wat de huurder betreft, de naderende landelijk wet goed verhuurderschap moet huurders veel beter beschermen dan toen.”

De helft van alle woningzoekenden wil in Amsterdam wonen. U wilt dat middenhuurwoningen vooral worden toegewezen aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Alleen met een zak geld kan iemand nog de stad in?

“Als we zorgen dat ouderen een passende woning krijgen en een gezin naar hun oude woning kan verhuizen vanuit een sociale huurwoning, dan komt een starterswoning vrij. Dat kan voor een Amsterdamse starter zijn, maar ook iemand van buiten. De vrije sector is ook een optie. Maar mijn opdracht is vooral op te komen voor kwetsbare Amsterdammers die een plek zo hard nodig hebben.”

Voor al uw ambities bent u erg afhankelijk van corporaties en andere verhuurders. Hoe sterk kunt u sturen? Die sociale huurwoningen waar u trots op bent, worden tegen uw zin verkocht.

“Ik zeg nu: we stoppen met de verkoop, tenzij die bijdraagt aan de buurt. Dus als we zien dat er in een buurt een hoog percentage sociale huur is, maar er zijn ook mensen daar die graag een koopwoning willen, dan kan het misschien. Maar dan moeten corporaties bij de gemeente onderbouwen waarom ze dat willen, voordat wij toestemming geven. Dat is heel restrictief.”

In de gemeenteraad zei u te balen van de verkoop van sociale huurwoningen, maar dat u geen stok heeft om mee te slaan.

“We gaan dit jaar nieuwe afspraken maken met de corporaties en gelooft u mij: daarin zullen we ook op opnemen wat er gebeurt als iemand, wij of zij, zich niet aan afspraken houdt. We spreken elkaar vaak en hebben elkaar nodig, dus daar heb ik vertrouwen in.”

Amsterdam heeft zo’n 12 procent scheefwoners, die te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Daarover staat weinig in uw plannen.

“De grootste groep scheefwoners zijn mensen die te veel voor hun woning betalen. Ik erger me aan het rechtse frame van scheefwoners in de sociale huur, want waar moeten ze heen dan? We hebben te weinig betaalbare middenhuur en als je mee wilt doen op de koopmarkt, moet je een enorme zak geld meenemen.”

In de kern is het een strijd om de ruimte, waarin groepen nu tegen elkaar uitgespeeld worden. Loopt u niet het risico dat u dat versterkt door veel meer te sturen?

“De schuld van de woningcrisis ligt niet bij individuele Amsterdammers, maar bij in mijn ogen heel slechte politieke keuzes vanuit de eerdere kabinetten. Daar kunnen wij als individuele Amsterdammers niets aan doen. Maar we kunnen wel het grote hart van Amsterdam aanspreken. Mensen willen bijdragen. Mijn boodschap is: kijk wat je kan doen en wij willen je er graag bij helpen.”