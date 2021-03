Wethouder over windmolens: ‘Premier Rutte doet alsof Amsterdam gekke henkie is’

Wethouder Marieke van Doorninck: 'De eerlijke boodschap is dat we de overlast binnen aanvaardbare grenzen willen houden, al kunnen we die niet helemaal voorkomen.' Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie windmolens plant, zal storm oogsten – dat realiseerde wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zich wel. Maar het verraste haar toch hoe hoog de emoties opliepen, vooral op IJburg. Ze heeft een schifting doorgevoerd in de zoekgebieden voor mogelijke windmolenlocaties en dan blijkt de kans klein dat er voor de kade van IJburg nog windmolens komen. De inbreng van bewoners heeft een rol gespeeld, maar de wethouder bezweert dat ze niet buigt onder de druk. “Onrust is vervelend, maar discussie is goed.”

Op IJburg weten ze de politiek te vinden. In kwetsbare wijken, zoals in Noord, bleef het stil. Kiest u de weg van de minste weerstand?

“Ook rond de A10-Noord is het ge­bied waar we zoeken naar mogelijke locaties voor windmolens een stuk verkleind. En de bewoners van de Noorder IJplas hebben al veel geprotesteerd. In de baai van IJburg is de afstand tot woningen te klein, maar we zien daarbuiten nog wél mogelijkheden voor windmolens. Als we naar de hardste schreeuwers hadden ge­luisterd was héél IJburg geschrapt.”

Dat het zoekgebied bij IJburg erg dicht bij woningen kwam was al duidelijk. Waarom heeft u de bewoners schrik aangejaagd door dit toch te onderzoeken?

“Als je 50 megawatt aan windenergie (ongeveer zeventien turbines, red.) wilt halen, moet je heel breed zoeken. Op bewonersavonden hadden we al gezegd dat het lastig zou worden bij IJburg en dat stelde sommige aanwezigen gerust. Maar toen werd de onrust ineens razendsnel groter. Als ik het opnieuw mocht doen zou ik sneller duidelijkheid geven met een huis-aan-huisbrief. Om onrust te voorkomen.”

Premier Mark Rutte noemde IJburg bij een verkiezingsdebat als voorbeeld van waar de extra klimaat­ambities van GroenLinks toe leiden. Raakt u dat?

“Ik voel mij door Rutte en het kabinet in de kou gezet. In het Klimaatakkoord dat het kabinet heeft gesloten staat een keuze voor 35 terawatt wind- en zonne-energie op land. Windmolens zijn noodzakelijk. Hij doet alsof Amsterdam gekke henkie is, terwijl wij rijksbeleid uitvoeren! Er zou een landelijke campagne volgen om de gevolgen van het Klimaatakkoord onder de aandacht te brengen. Er is slechts één campagne geweest in 2019 – Iedereen doet wat – waarin ze doen alsof de klimaatcrisis wordt opgelost als iedereen een ledlampje koopt. Niet Amsterdam, maar het kabinet speelt een politiek spelletje als het gaat om windmolens.”

Omwonenden zijn heel bezorgd over geluidsoverlast of zelfs hun gezondheid. Wat heeft u hun te bieden?

“Een deel van de zorgen die zijn geuit zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Het idee dat afstandsnormen overlast voorkomen, bijvoorbeeld. In Nederland hebben we daar geluidsnormen voor. Naar laagfrequent geluid moeten we goed onderzoek doen, maar het laatste RIVM-onderzoek laat zien dat dit niet de gezondheidsschade geeft die wordt beweerd. We houden een extra gespreksronde in de buurten zodat zij kunnen aangeven welke locaties hun voorkeur hebben. De eerlijke boodschap is dat we de overlast binnen aanvaardbare grenzen willen houden, al kunnen we die niet helemaal voorkomen. Daarover willen we ook afspraken maken met de initiatiefnemers van de molens. Op sommige plekken zullen windmolens niet rendabel zijn omdat ze, om geluidshinder te voorkomen, te vaak stilstaan.”

Amsterdam is een rijke stad, waarom kopen we ons niet in bij een windpark op zee?

“Dan zouden we onze verantwoor­delijkheid afkopen omdat we niet geconfronteerd willen worden met de moeilijke kanten van de energietransitie. Ik vind het raar dat een ­Gronings dorp dat geen geld heeft dan maar moet leren leven met ­windmolens, en wij niet.”

Buurgemeenten, zoals Weesp, schrappen plannen voor de aanleg van windmolens en kiezen voor meer zonnepanelen.

“Je hebt ook energie nodig als de zon niet schijnt. Je hoort altijd: ‘Niet hier, straks, ergens anders of iemand anders.’ Dat snap ik heel goed als je in een gebied woont waar windmolens kunnen komen, maar van de politiek verwacht ik iets anders. Klimaatverandering vraagt om hier en nu. Daar hoort ook een moeilijke boodschap bij: ons landschap zal veranderen door de energietransitie.”