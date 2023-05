Wethouder over mislukte overname afvalverwerker AEB: ‘We staan er niet achter’

Reinier van Dantzig: 'We hielden er rekening mee dat dit een uitkomst kon zijn, maar ik ben wel teleurgesteld ja.' Beeld Marc Driessen

Dit gebeurde eerder: - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) door Afvalverwerking Rijnmond dinsdag verboden. De ACM wil niet dat een ‘te machtig bedrijf’ ontstaat.

- De gemeente Amsterdam zocht de afgelopen jaren naar manieren om het afvalbedrijf AEB te verkopen, dat in 2019 van een faillissement werd gered.

- Een eerdere Amsterdamse wethouder stapte op om het hoofdpijndossier AEB.

Bent u verrast door de uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)?

“We hielden er rekening mee dat dit een uitkomst kon zijn, maar ik ben wel teleurgesteld ja. We staan er ook niet achter. De ACM kijkt naar marktconcentratie en ziet de afvalmarkt als regionaal. Wij zien die markt duidelijk als landelijk en internationaal en voelden ons daarin ook gesteund. Onze juridisch adviseur Pels Rijcken en advocatenkantoor Stibbe zien het ook anders dan de ACM. Maar eerlijk is eerlijk, het is aan de ACM om dit te beoordelen en dat hebben ze nu gedaan.”

Vorig jaar kondigde ACM al verder onderzoek aan, omdat ze zich zorgen maakt over marktconcentratie en eventueel hogere kosten voor afvalverwerking. Betekent dit dat u zich ook al heeft voorbereid op dit negatieve besluit?

“Zeker. Als enig aandeelhouder hebben we als gemeente geleerd van de raadsenquête. Daar was een conclusie dat de gemeente te ver op afstand stond en soms te weinig oog had voor het maatschappelijk belang. We hebben gewerkt aan scenario’s waarbij we AEB gezond kunnen houden en onze publieke belangen kunnen borgen. Nu is de vraag wat daarvoor het beste is.”

Het AEB is nu eigendom van de gemeente, een nieuwe overnamekandidaat is niet zomaar gevonden. Is het behoud van het afvalenergiebedrijf toch ook weer een optie?



“Alle opties liggen op tafel. Het bedrijf staat er een stuk beter voor dan een tijd geleden en financieel is het echt een stuk opgeknapt. Maar we moeten ook eerlijk zijn: de afval- en energiemarkt is enorm in beweging en in grote onzekerheid. Dat levert allerlei vragen op. Zo wil de AEB een nieuwe installatie om CO 2 af te vangen. Daar is een grote investering voor nodig, dat moeten we nu allemaal meewegen.”

Wat is daarbij het uitgangspunt?

“Dat we goed en zorgvuldig te werk gaan, maar ook enigszins vlot. De werknemers hebben lang in onzekerheid gezeten, het bedrijf heeft ook gewoon duidelijkheid nodig. Maar omdat we ons al hebben voorbereid, denk ik over een paar weken een goed voorstel naar de gemeenteraad te kunnen sturen.”

Met de verkoop van AEB ging zo’n 450 miljoen euro gemoeid. Wat betekent het afketsen van de verkoop nu voor de stad?

“Op korte termijn weinig. Het bedrijf kan gewoon zijn werk blijven doen. En we hebben de verkoop natuurlijk nog niet in de boeken gezet, omdat het geld nog niet binnen was.”

De afgelopen maanden kwam AEB in het nieuws vanwege het verbranden van Romeins afval, dat per trein hiernaartoe komt. Nu u nog even grootaandeelhouder bent: wat vindt u daarvan?

“Als grootaandeelhouder ben je verantwoordelijk voor het voortbestaan van de onderneming. Dergelijke inkomsten zijn hard nodig. Het is beter voor de wereld om afval hier zo goed mogelijk te verbranden, dan dat het in Rome in de grond wordt gestopt. Het laat mij vooral nogmaals zien dat afval een nationale en zelfs internationale markt is, en niet regionaal. Het is te betreuren dat de ACM daar anders over denkt.”

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.