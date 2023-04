Wethouder over kinderdagverblijf waar kinderen werden genegeerd: ‘Reactie eigenaar wekt geen vertrouwen’

Kinderdagverblijf Het Droombos in de Staatsliedenbuurt moest dicht na inspectie door de GGD. Beeld Mariet Dingemans

“Ik vond de reactie van de eigenaar niet heel erg sterk,” zei wethouder Marjolein Moorman woensdag in een commissievergadering. “Dat wekt niet het vertrouwen dat we hopen te krijgen.”

Bij Het Droombos, onderdeel van Robinson Kinderopvang, stelde de Amsterdamse GGD onder meer vast dat een mopperende baby in een wipstoel een halfuur werd genegeerd. Ook duurde het een kwartier voordat een huilend kind werd getroost. Een baby die contact wilde maken, werd in een wipstoel met de rug naar de anderen gezet. Dat alles kan leiden tot een emotioneel onveilige situatie, aldus een GGD-rapport.

Robert Leemhuis, eigenaar van Robinson, voerde aan dat de problemen bij Het Droombos en de nog geopende locaties De Vlindertuin, De Bengel en Het Kikkerpaleis voortkomen uit personeelsgebrek. En uit het volgens hem veel te strenge toezicht van de GGD Amsterdam.

“Ik ontken niet dat dingen verkeerd zijn gegaan,” aldus Leemhuis eerder in Het Parool. “Er zijn geen vaste gezichten op de groep door personeelsgebrek. Daar tilt de GGD Amsterdam zwaar aan. Maar als je geen betaalbaar personeel kunt vinden, wordt het moeilijk. Dat is een landelijk probleem. Alleen lig ik toevallig onder het vergrootglas.”

Niet te streng

Moorman bestrijdt dat het onderzoek van de Amsterdamse GGD naar de kwaliteit van de kinderopvang te streng is. Sterker, ze gaf de GGD vandaag juist een pluim en memoreerde dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan na het grootschalige seksuele misbruik bij Het Hofnarretje – aangekaart in 2010 – had gezegd dat er in Amsterdam alleen plek is voor ‘goede’ en ‘zeer goede’ kinderopvang.

Daarom rapporteert de GGD Amsterdam als enige GGD in Nederland de kleur van het risicoprofiel van een opvanglocatie: groen, geel, oranje of rood. Die profilering is van origine een methode voor intern gebruik bij GGD’en om de benodigde inzet voor het komende jaar in te schatten, al zegt het ook iets over de kwaliteit van de opvang.

De gemeente is met Robinson in gesprek over de situatie bij de overige drie kinderdagverblijven van de organisatie. Bij De Vlindertuin (rood) en De Bengel (rood) stelde de GGD ook veel overtredingen vast, maar over een eventuele sluiting heeft Moorman nog geen besluit genomen.

Het Kikkerpaleis heeft geen kleurprofiel, omdat die in Amstelveen ligt. De gemeente Amstelveen openbaart de kleurprofielen niet.