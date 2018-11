Wethouder over boze reactie minister: 'Een beetje ironisch'

"Afspraak is afspraak? Een beetje ironisch is het wel, want in 2013 en 2015 zijn de afspraken gemaakt dat Defensie daar weg zou gaan," zegt hij in de richting van Bijleveld.



"In de werkkamer waar de minister het over heeft, is aan Eberhard van der Laan en mijn voorganger beloofd dat Defensie het terrein zou verkopen. Ik vind het dus goed dat de Tweede Kamer nu aan Bijleveld vraagt om nog eens uit te leggen waarom de minister daar op terug komt."



Defensie kwam in juni plots terug van de gemaakte afspraken over de teruggave van het marinecomplex aan Amsterdam. Dat zorgde voor ontstemde reacties vanuit de stad.



Locatie

Kock biedt het ministerie aan om mee te helpen met de zoektocht naar een geschikte locatie voor de personeelsafdeling die Defensie op het Marineterrein wil vestigen.



"Moet dat nu per se op het duurste stukje grond van Nederland, waar wij 1400 woningen willen bouwen? Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Spark-gebouw bij Sloterdijk gekocht om de EMA tijdelijk te vestigen. Als die er in de zomer van 2019 uit gaan, is dat pand beschikbaar voor Defensie."



Kock blijft erbij dat de veranderende veiligheidssituatie in de wereld, door Defensie als argument aangedragen voor het openhouden van een deel van de basis, wat hem betreft geen hout snijdt. "Wij zijn met rug tegen de muur gezet. De minister trok de stekker uit dat project. Dat wij daar ongelukkig over zijn zal niemand verbazen."