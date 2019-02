Wethouder onderzoekt verplichte KvK-inschrijving voor Airbnb

"Ik ben er groot voorstander van om te kijken of we vakantieverhuur kunnen beschouwen als bedrijfsmatige activiteit. Daar ga ik met de Kamer van Koophandel mee aan de slag," zei hij woensdagochtend tegen de raadscommissie Wonen, in reactie op een suggestie van Tom Leenders (PvdA).



Jeroen Oskam, hoofd onderzoek van Hotelschool, zei dit weekend in Het Parool dat Amsterdam kan leren van Barcelona. Daar moeten aanbieders op Airbnb als bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.



Airbnb is verplicht dat KvK-nummer ook op zijn site te zetten. Zo kunnen niet alleen de klanten zien wat er aan de hand is, maar ook de gemeente en de fiscus.



Pittige gesprekken

Ivens onderhandelt met Airbnb over verlenging van de overeenkomst, maar een deal is nog niet bereikt. "Het zijn pittige gesprekken," aldus Ivens.



Amsterdam heeft per 1 januari een maximale verhuurtermijn van 30 dagen ingevoerd, maar Airbnb biedt nog altijd de mogelijkheid om zestig dagen per jaar te verhuren. "Airbnb toont een dikke middelvinger naar de stad," aldus Erik Flentge (SP).



