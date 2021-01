Wethouder of niet, IJburg protesteert tegen windmolens

Protest tegen de komst van windmolens bij IJburg. Beeld Amaury Miller

Het stadsbestuur ziet ruimte voor zo’n 17 extra windmolens in Amsterdam. Voor de helft is plek in de haven en voor de rest heeft wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) nog zes ‘zoekgebieden’ aangewezen, waaronder IJburg. Ergens in deze gebieden, met daarbij ook de Noorder IJplas in Noord, Gaasperplas en bedrijventerrein Amstel III in Zuidoost, probeert de stad zo’n acht of negen windturbines onder te brengen.

Vooral op IJburg is daartegen veel protest ontstaan toen in de zomer uit rapporten in opdracht van de gemeente bleek dat ook plekken op zo’n 350 tot 400 meter voor de Bert Haanstrakade daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Zoomgesprek

Vanmiddag zou de wethouder op IJburg worden ontvangen voor een gesprek. Het protest moest haar duidelijk maken hoe breed het protest leeft. Het gesprek vond uiteindelijk plaats via een videoverbinding, maar de tegenstanders van de windmolenplannen besloten het protest toch door te laten gaan. In het zoomgesprek met de wethouder werden haar de beelden van de IJburgers op de kade getoond.

Het protest op de kade werd overstemd door een steeds weer opzwiepende ruis uit twee geluidsboxen - een indrukwekkend kabaal. “Dit is het geluid van windmolens,” aldus Egbert Boertien. Hij durft alleen niet te zeggen of dit het geluid is op 50 meter of op 500 meter van een windmolen. “Of het hier zo luid wordt als dit, weet ik niet.”

Vrees voor waardevermindering

De IJburgers vrezen voor hun uitzicht en de waarde van hun huis, maar ook voor een hinderlijk opflakkerende slagschaduw, geluidsoverlast en zelfs gezondheidsschade die het gevolg zou kunnen zijn van een voortdurende bromtoon. Vandaar ook de spandoeken met de waarschuwing dat de windmolens ‘ziekmakend’ zouden zijn.

Het is ook vanwege de vrees voor geluidsoverlast dat Ivo Mekkelholt uit IJburg naar het protest is gekomen. “Als het alleen het aanzicht was van windmolens, dan konden we er nog mee leren leven.”

“Dit moet je gewoon niet doen in de buurt van huizen,” zegt IJburger Evert Urbanus. “Zet ze gewoon op de Noordzee. Dan heeft niemand er last van.”

Hoogte

Ook voor Yvonne Hofsteden was de overweldigende hoogte van 150 of zelfs 200 meter van eventuele windmolens reden om naar het protest te komen. Het voelt voor haar ook wel weer ongemakkelijk om te protesteren tegen windmolens. Net als veel IJburgers heeft ze milieubewuste, linkse partijen gesteund bij de verkiezingen.

Over het uitzicht of gezondheidsschade maakt ze zich niet veel zorgen, wel over de natuur en de immense hoogte. “Dat ze zo hóóg zijn, waardoor je geen verweer hebt tegen het geluid als ze er eenmaal staan.”