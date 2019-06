Wethouder Nuijens stapt op

Jorrit Nuijens. Beeld Tammy van Nerum

‘Ik heb besloten om per direct terug te treden als wethouder van de gemeente Diemen, laat Nuijens in een verklaring op de website van GroenLinks weten. ‘De komende dagen en weken zal ik rust nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren.’

‘Ik bied mijn oprechte excuses aan. Allereerst aan de agenten die ik zoveel werk heb bezorgd, maar ook aan alle inwoners van de gemeente Diemen, aan mijn partij en aan de raad en het college van Diemen. Het spijt me dat ik mijn werkzaamheden voor de gemeente Diemen niet heb kunnen afronden.’

Donderdag werd Nuijens aangehouden nadat hij volgens personeel van café Amstelhoeck overlast had veroorzaakt in de zaak. Een woordenwisseling met de toegesnelde agenten mondde uit in minutenlange worsteling tussen de politie en de wethouder. Nuijens is inmiddels weer thuis. In de tas van de wethouder trof de politie een flesje met vermoedelijk de harddrug GHB en twee zakjes wiet aan.

Nuijens zou in zijn verhoor hebben weersproken dat hij kort voor zijn arrestatie drugs had gebruikt, iets wat het personeel van Amstelhoeck tegen de politie verklaard heeft. “Hij zei dat hij zou gaan blowen, maar op het terras stopte hij onmiddellijk iets in zijn neus, drugs ja. Volgens mij had hij van alles door elkaar gebruikt, iets wat je niet zou verwachten, want hij zag er keurig uit, netjes in het pak,” zei een medewerker donderdagavond.

GroenLinks laat in dezelfde verklaring weten het besluit van Nuijens te respecteren. ‘In zijn tijd als wethouder heeft Jorrit Nuijens met zijn grote inzet veel betekend voor GroenLinks Diemen en voor alle Diemenaren. Mede dankzij hem is duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers van het coalitieakkoord. Daarnaast was van het begin af aan zijn sterke betrokkenheid bij de gemeente en haar inwoners zichtbaar door zijn open wijze van communiceren onder andere over de biomassacentrale.’