Wethouder: no-deal brexit kost Amsterdam miljard euro

Dat schrijft wethouder Udo Kock (economie) woensdag aan de raad. Het gaat om een afname van een miljard euro van het bruto regionaal product, dat voor de Metropoolregio Amsterdam in totaal omstreeks 160 miljard euro bedraagt.



Volgens Kock is de kans op een no-deal brexit groter geworden nu het Britse Lagerhuis dinsdagavond het uittredingsakkoord van premier Theresa May heeft weggestemd. De toenemende onzekerheden over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk zijn slecht voor de Amsterdamse economie.



Er zijn, volgens Kock, duizenden bedrijven in de regio die zakendoen met het VK. Gezamenlijk maken die ongeveer 18 procent van de regionale economie uit.



Onzekere toekomst

Ook zijn er nog zeker 15.000 Britse onderdanen die in deze regio wonen en geraakt worden door brexit. Voor deze groep is eerder al afgesproken dat zij na een uittreding van hun thuisland, nog zeker 15 maanden mogen blijven wonen, werken en studeren in Nederland.