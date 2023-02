Wethouder Moorman wil educatie over Holocaust: ‘Antisemitisme is geen mening, de gruwelijkheden spreken voor zich’

Amsterdamse docenten in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort terecht bij een speciaal steunpunt voor Holocausteducatie. Onderwijswethouder Marjolein Moorman wil dat docenten het gesprek blijven aangaan met leerlingen. ‘Ieder kind moet hierover les krijgen.’

De antisemitische projectie op het Anne Frank Huis en de afnemende kennis van de Holocaust zetten de gemeente op scherp. Samen met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding zet Amsterdam als eerste gemeente een steunpunt op voor scholen om jongeren in te lichten over de Jodenvervolging. Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, wil het ijzer smeden als het heet is.

Schrok u erg van de projectie op het Anne Frank Huis? Maakt u zich zorgen over de afnemende kennis van de Holocaust?

“Het is verbijsterend. Je maag draait ervan om. Ik schrok ook van de professionaliteit en de georganiseerdheid waarmee het is gedaan. Op de golven van corona en de inflatie zien we het antisemitisme toenemen. Zo onverteerbaar. We kennen de gruwelijke geschiedenis van de Holocaust. Daar mag je je ogen niet voor sluiten.”

“Ik was vanochtend op de orthodox joodse school Cheider en vroeg aan leerlingen of zij weleens te maken hadden met antisemitisme. ‘Ja, natuurlijk,’ zeiden ze. Ze groeien erin op en zijn waakzaam. Elke vorm van racisme en uitsluiting is erg. Dit is een waarschuwing voor ons allen.”

De vermaarde Franse socioloog Michel Wieviorka, lid van de Europese Onderzoeksraad, zegt het scherp in zijn boek Het antisemitisme uitgelegd aan jongeren: ‘Het antisemitisme is een mening geworden. Men kan lachen om de Shoah, zeggen dat de gaskamers niet bestaan hebben en dat heeft geen enkele consequentie. Het voornaamste is om onderwijs te geven.’

“Antisemitisme is geen mening. De feiten en gruwelijkheden spreken voor zich. Antisemitisme is van eeuwen terug. Dat mag ons niet moedeloos maken. Kennis is de manier om onwetendheid te bestrijden en haat tegen te gaan. De lessen over de Shoah moeten in het geschiedeniscurriculum zitten.”

“Toen recente onderzoeken uitwezen dat de kennis over de Holocaust afneemt, hebben we Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, uitgenodigd voor een gesprek. Hij kwam met het idee van een steunpunt voor scholen over Holocausteducatie en antisemitisme.”

De onderzoeken over antisemitisme wijzen keer op keer hetzelfde uit: de kennis over de Holocaust neemt af. Uit recent onderzoek van de Anne Frank Stichting blijkt dat het aantal antisemitische incidenten toeneemt en dat in het onderwijs vooral op het vmbo Joden worden beledigd. In 2015 bleek uit het onderzoek van onderzoeksbureau ITS in opdracht van het ministerie van Onderwijs dat 12 procent van de docenten het onderwerp nooit behandelt.

Hoort u weleens signalen van geschiedenisdocenten die de Holocaust niet behandelen in de klas?

“Nee. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Bij het steunpunt kunnen leraren terecht als ze zich afvragen hoe ze antisemitisme in de klas kunnen aanpakken en hoe ze de Holocaust in de les kunnen behandelen. Dit is juist voor de leraren die bij een incident niet durven te handelen of het onderwerp te ingewikkeld vinden om te bespreken in de les. We moeten docenten daarom versterken met goede lespakketten en hen niet alleen met dat probleem laten zitten.”

Is het steunpunt een doekje voor het bloeden?

“Nee, dit doen we niet voor de bühne. We gaan alle scholen actief benaderen om aandacht te besteden aan de Holocaust. Ik ga het gesprek voeren met de scholen, ook op die plekken waar docenten het niet durven te behandelen. Zij hebben het hard nodig. Ieder kind moet hierover les krijgen. De Onderwijsinspectie zal daarop moeten blijven toezien. Nogmaals, ik accepteer niet dat we moedeloos worden. Dit informatiepunt moet ertoe leiden dat de docenten het gesprek wél aangaan met hun leerlingen. Stel dat we dit niet doen, dan weten we zeker: het antisemitisme wordt dan nog erger.”

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman. Beeld Jakob van Vliet