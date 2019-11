Wethouder Moorman noemt sluiting scholen ‘crisissituatie’

Wethouder Marjolein Moorman. Beeld Eva Plevier

Moorman reageert daarmee op de voorgenomen sluiting in de week van 8 december. “Iedereen schrikt zich natuurlijk rot. Dit heeft een enorme impact voor ouders, dat realiseer ik mij natuurlijk. Zij worden geconfronteerd met de sluiting en moeten ineens opvang regelen. Maar er is in het geval van deze scholen sprake van heel hoge nood: slecht onderwijs heeft ook een enorme impact.”

Moorman wuift de vraag of je als school de deuren een week wel zomaar kán sluiten weg. “Het kan inderdaad niet, maar er kan zoveel niet. Onderwijs van slechte kwaliteit leveren kan óók niet. Dit is een crisissituatie: deze scholen worden langzaam maar zeker oppascentrales, terwijl ze goed onderwijs willen geven waar de leerlingen wat mee opschieten.”

De scholen hebben de wethouder niet om toestemming gevraagd, zegt Moorman. “Eind vorige week hebben ze zich bij mij gemeld met dit plan. Ik schrok daarvan, ik heb natuurlijk gevraagd of dit wel zo moest, of het niet op een andere manier kon of op een ander moment, waarbij de ouders minder worden getroffen. Maar volgens hen kon dat niet. Ze hebben mij ook niet om toestemming gevraagd, daar ga ik ook niet over.”

Incidenteel geld helpt niet

Volgens de wethouder is de maatregel die de zestien scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden nu nemen een gevolg van het lerarentekort dat steeds nijpender wordt. “We hebben hier veel over gesproken, met de scholen en ook met minister Slob van Onderwijs. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat er een oplossing is.”

Moorman legt een verband tussen de sluiting en de weigering van de minister om structureel meer geld te geven aan onderwijs. “De minister moet zich realiseren dat incidenteel geld niet helpt, het is de vraag hoe dit het lerarentekort gaat oplossen: dat zijn snoepjes voor gebroken benen. Er móet geld bij, de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs is duizend euro. Ik vind het ongelooflijk dat er voor onderwijs, dat zo veel waarde heeft, zo weinig geld beschikbaar is.”