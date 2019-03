Wethouder Moorman eist aftreden schoolbestuur Cornelius Haga

"Het is de vraag of deze school er ooit had moeten komen, want bij de start hadden we dit soort signalen al gekregen. Dit nieuws bevestigt waar we toen bang voor waren."



Het gemeentebestuur kwam donderdag met het nieuws naar buiten na een brief van de AIVD en NCTV. Hieruit kwam naar voren dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door 'richtinggevende personen' die in radicale kringen verkeren en banden hebben onderhouden met een terroristische organisatie, het Kaukasus Emiraat. Zij zouden lessen aan de fundamentalistische salafistische geloofsleer willen wijden, ook buiten schooltijden.



Onacceptabel, vinden Moorman en burgemeester Femke Halsema, die het schoolbestuur vandaag hebben ontboden. "Dat was een pittig gesprek," aldus Moorman.



Aftreden schoolbestuur

Zij eist het aftreden van het schoolbestuur en het vertrek van de radicale medewerkers. Het bestuur beraadt zich hierop. In de tussentijd bevriest het college alle subsidies en krijgt de school geen toestemming voor uitbreiding. Veel meer kan de gemeente niet doen. "We hebben nauw contact met de Inspectie, de minister, de AIVD en de NCTV," aldus Moorman.



Amsterdam heeft in 2017 geprobeerd de komst van Cornelius Haga Lyceum tegen te houden, door hen huisvesting te onthouden. Na een uitspraak van de rechter moest de gemeente deze islamistische middelbare school uiteindelijk dulden.



"Ik vind het jammer dat de huidige wetgeving geen mogelijkheden biedt om deze school tegen te houden," zegt Moorman. "We vonden het toen al geen goed idee. Ik kan mij de vraag voorstellen waarom deze school niet meteen dichtgaat. Maar ik kan dit niet doen."



Inschrijvingstermijn

Het gevolg is dat de school morgen gewoon open is en dat de radicale medewerkers daar nog werken en de kinderen kunnen beïnvloeden. "Dit is heel dringend," zegt Moorman, die zich zorgen maakt over de leerlingen. De ouders krijgen morgen een brief van de gemeente met uitleg en een nummer dat ze kunnen bellen.



Binnenkort eindigt de inschrijvingstermijn voor nieuwe eersteklassers. De school groeide dit jaar van 44 naar 174 leerlingen en heeft nu al behoefte aan uitbreiding, maar de gemeente zal die niet meer toestaan.



Moorman benadrukt dat de bestaande islamitische basisscholen goed onderwijs bieden, transparant zijn en dat daarover geen zorgen bestaan. "We hebben de schoolbesturen gesproken, die zijn zich een hoedje geschrokken."



De basisscholen hadden zich ook verzet tegen de komst van Cornelius Haga.