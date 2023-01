Wethouder Moorman: ‘Antisemitisme moet bij de wortel worden uitgeroeid’

Beeld van het Auschwitzmonument, ook bekend als Spiegelmonument, in het Wertheimpark in Amsterdam. Beeld ANP / ERIXPHOTOBOOK.NL

Uit een enquête bleek woensdag dat er een groot gebrek aan kennis over de Holocaust bestaat, vooral onder respondenten die tussen 1980 en 2010 zijn geboren. Een deel van de respondenten zegt niet te geloven dat de Holocaust daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of denkt dat het aantal vermoorde Joden schromelijk wordt overdreven.

Reden voor raadslid Itay Garmy (Volt) om hier tijdens de raadsvergadering op woensdag vragen over te stellen. Hij zei dat het onduidelijk is hoe representatief het onderzoek is, maar vond dat niet van belang voor de discussie die de Amsterdamse gemeenteraad moet voeren. Het gebrek aan kennis over de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog is namelijk niet nieuw, zo stelde hij.

Garmy: “Ik werd misselijk toen ik het artikel las. Waar gaat het mis?” Hij vroeg aan wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) of Amsterdam wel genoeg doet om jongeren over deze geschiedenis te leren. Ook vroeg Garmy of zij signalen ontvangt dat dit ook onder Amsterdamse jongeren leeft en wat de gemeente hier tegen kan doen.

‘Antisemitisme nog lang niet weg’

Moorman zei ook kritiek op het onderzoek te hebben gelezen, maar vond dat irrelevant voor het debat dat er op de Stopera wordt gevoerd. De signalen en de zorgen hierom doen er volgens haar namelijk toe – ongeacht de exacte percentages. “Antisemitisme moet altijd bij de wortel worden uitgeroeid, omdat het niet kan.”

Moorman vervolgde haar betoog door te wijzen op de Amsterdamse geschiedenis: “Juist in een stad als Amsterdam, die een enorme geschiedenis kent als het gaat om Jodenvervolging en de Holocaust, moeten wij er heel veel aan doen zodat de kennis aanwezig is. In eerste plaats omdat het verleden doorwerkt in de huidige tijd, om toekomstige slachtoffers te voorkomen, maar ook omdat wij zien dat antisemitisme nog lang niet weg is.”

Moorman gaf geen antwoord op de vraag hoe groot het probleem is op Amsterdamse scholen en of zij hier signalen over binnenkrijgt. “Doen we voldoende? Dat is moeilijk te zeggen.” Wel zei ze dat er veel projecten zijn die Amsterdam financiert om de kennis over de Holocaust onder jongeren te vergroten. Binnenkort komt de wethouder met een brief waarin duidelijk wordt welke stappen Amsterdam daadwerkelijk zet.