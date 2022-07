Wethouder Moorman: ‘Alleen in een veilige omgeving kan je goed leren of lesgeven’

Door het onveilige klimaat zijn circa 35 docenten de afgelopen maanden vertrokken of keren zij na de zomer niet meer terug bij het IJburg College in Amsterdam. Beeld Desiré van den Berg

Het IJburg College kwam zaterdag na berichtgeving van Het Parool in het nieuws vanwege de onveilige sfeer op de school. Docenten worden bedreigd, hebben te maken met gewelddadige incidenten en agressieve ouders. Door het onveilige klimaat zijn circa 35 docenten de afgelopen maanden vertrokken of keren zij na de zomer niet meer terug.

Moorman zegt dat scholen altijd veilig moeten zijn. “Alleen in een veilige omgeving kan je goed leren of lesgeven. Het is belangrijk dat we hier aandacht voor hebben. Dat is ook een reden dat we met veiligheidsprogramma’s begonnen zijn.”

Raadslid Diederik Boomsma (CDA) wilde van Moorman weten hoe het kan zijn dat de politie buiten de deur wordt gehouden, zoals verschillende docenten aangaven. Bij een scholier die met een mes zwaaide, werd de politie pas na ruim een uur gebeld, de slachtoffers hadden inmiddels al contact met het thuisfront. Het raadslid oordeelde dat dit ‘nooit de bedoeling’ kan zijn.

Op een duidelijk antwoord kon Boomsma niet rekenen. Moorman: “We hebben er meteen met de politie contact over gehad. Alle veiligheidsincidenten zijn bekend en besproken. De wijkagent geeft aan dat er goed contact is. Het IJburg College weet wat pedagogisch verantwoordelijk is binnen de school. Ik ben ervan overtuigd dat ze er zeker ook aandacht aan geven.”

Directeur Jolanda Hogewind

In haar beantwoording refereerde Moorman aan de problemen die al langer op het IJburg College spelen. De school stond in 2018 onder financieel verscherpt toezicht en in 2019 kregen de afdelingen vwo en vmbo-t een ‘onvoldoende’ van de scholeninspectie. De havo-afdeling werd als ‘zwak’ beoordeeld.

De gemeente gaf in 2019 een subsidie van een miljoen euro om twee scholen van IJburg samen te voegen en daarmee ook de gepaarde problemen aan te pakken. Moorman: “Gelukkig is het inmiddels zo dat geen enkele afdeling meer onder verscherpt toezicht staat. Ook het financiële toezicht is eraf. De school heeft dus goede stappen gezet, maar er is nogal wat gebeurd.”

Directeur Jolanda Hogewind zei een dag na publicatie dat zij het zichzelf kwalijk neemt dat docenten zich onveilig voelen op de school, maar het ziet er niet naar uit dat zij opstapt. Ze refereerde in een mail aan medewerkers dat uit een ‘recente enquête’ blijkt dat leerlingen het ‘prettig’ vinden op de school. ‘We zijn op weg en ik geloof dat we met elkaar kunnen komen tot een verbetering voor iedereen.’

Brede brugklassen

Het IJburg College verzorgt ook brede brugklassen, waarin kinderen van verschillende niveaus en achtergronden bij elkaar zitten. Zij maakten daarom ook aanspraak op de zogenoemde bredebrugklasbonus van maximaal 155.000 euro per jaar. De aanvraag werd dit jaar geweigerd.

Een woordvoerder van Moorman licht toe dat er ruimte was voor zeven scholen die hier aansprak op maken en de aanvraag van het IJburg College niet als goed genoeg werd beoordeeld. Wat ongetwijfeld meespeelt is dat de toestroom van havo- en vwoleerlingen naar de scholen ‘beperkt’ is en dat veel havo- en vwoleerlingen snel weer van de school vertrekken.

Moorman hoopt al een paar jaar op meer brede brugklassen in Amsterdam. Toch komt haar wens maar moeilijk van de grond. De wethouder blijft voorstander, al is het met een slag om de arm. “Ik zou heel graag willen dat er overal brede gemengde scholen zijn in Amsterdam, maar daar moet je wel de leerlingen voor hebben.”