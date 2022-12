Wethouder Meliani schrikt van onveilige werksfeer bij Amsterdams museum Foam

Wethouder Touria Meliani Beeld Jakob van Vliet

Meliani reageert daarmee op een onderzoek naar het fotografiemuseum Foam. Vrijdag publiceerde Het Parool een artikel over het gevoel van onveiligheid onder het personeel. Het verloop is groot en het museum wordt al jaren slecht bestuurd, mede door het vertrek van drie directeuren in twee jaar tijd.

Meliani: “Ik ben geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek. We verwachten als gemeente dat relevante zaken voor het welbevinden van het personeel met ons gedeeld worden. In organisaties moet een open cultuur zijn waarin medewerkers zich uitspreken en erop kunnen vertrouwen dat er actie wordt ondernomen.”

Het fotografiemuseum krijgt een miljoen euro euro subsidie van de gemeente Amsterdam, omdat het in de Amsterdamse basisinfrastructuur zit. Dit houdt in dat de gemeente het museum aanmerkt als onmisbaar voor de stad.

Actieplan

De wethouder eist op zijn minst van deze essentiële cultuurinstellingen een actieplan inzake diversiteit en inclusie, dat ze een voorbeeldfunctie vervullen als cultureel ondernemer (onder meer op het gebied van goed werkgeverschap) en dat ze bestuur en toezicht goed hebben geregeld.

Meliani: “Alle kunstinstellingen moeten zich aan deze codes houden. Maar de instellingen in de basisinfrastructuur hebben een grotere verantwoordelijkheid en dienen een voorbeeldfunctie te vervullen, waaronder het toepassen van de culturele codes. Het onderschrijven en naleven van de codes is een belangrijke voorwaarde voor subsidie.”

Of de uitkomst van het onderzoek invloed heeft op de subsidie? Daarvoor is het volgens Meliani te vroeg. Zij zegt hierover in contact te blijven met Foam en verwacht dat het museum ‘actief stappen’ zet.

Eerder geval

Het is niet de eerste keer dat Meliani zich uitlaat over de onveilige werksfeer in de culturele sector. Dat deed ze ook naar aanleiding van ernstig grensoverschrijdend gedrag van Martijn N., de directeur van het Amsterdamse cultureel platform Moam die onder meer nauw betrokken was bij het Amsterdam Fashion Institute (Amfi).

Meliani zei destijds dat de kunst- en cultuursector meer moet doen tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en dat zij als wethouder ‘de taboesfeer’ wil doorbreken. “Dat wat verhuld werd, komt nu in de openbaarheid. We zijn samen verantwoordelijk voor het agenderen, het signaleren, het stoppen met wegkijken en het aanpakken van dit probleem.”

Naderhand heeft ze verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de cultuursector en waren er bij Pakhuis de Zwijger avonden over dit onderwerp. Meliani zegt aandacht te blijven vragen. Veiligheid op de werkvloer krijgt in het nieuwe cultuurbeleid voor 2025-2028 een prominente plek.

Meliani: “Het belang van een veilige werkomgeving wordt ook onderschreven door de staatssecretaris, de raad voor cultuur, en de sector zelf.”

Meldingen

Naar aanleiding van het onderzoek hebben meerdere mensen zich bij Het Parool gemeld. Zij zeggen zich te herkennen in het beeld dat geschetst wordt over Foam en sommigen voegen daaraan toe dat dit ook al speelde onder de voormalige directeur Marloes Krijnen. Een oud-medewerker: “In Foam had men erg de neiging om het publiek te ‘verheffen’, maar voor het eigen personeel was weinig oog, net als bij De Wereld Draait Door eigenlijk.”

Marloes Krijnen wil niet reageren. Het museum stuurde vrijdagavond wel een bericht naar buiten. Daarin staat dat het werkgroepen heeft geformeerd om de werkdruk te verlagen, dat de focus ligt op diversiteit en inclusie door het actief zoeken van externe consultatie en dat het toezicht op de toenmalige directie van Foam was geïntensiveerd.

Bestuursvoorzitter Jeroen van Ingen zegt dat Foam een ‘lerende organisatie’ is. “Zoals altijd nemen we elk signaal rond Foam serieus. We nemen de tijd om hierop te reageren. In de tussentijd vertrouwen we erop dat we met de medewerkers, de support van onze relaties en onder leiding van Karin van Gilst als interim-algemeen directeur kunnen bouwen aan een succesvolle toekomst voor Foam.”

Wilt u reageren of heeft u een tip? Mail naar onderzoek@parool.nl