Wethouder Meliani scherpt Amsterdams cultuurbeleid aan: het móét diverser

Studenten tonen hun afstudeerwerk op de Gerrit Rietveld Academie. Beeld Nina Schollaardt

De kunst- en cultuursector heeft reikhalzend uitgekeken naar de woensdag gepresenteerde plannen van wethouder Meliani. Daarin staat beschreven hoe zij de komende vier jaar het jaarlijkse cultuurbudget van 140,1 miljoen euro wil besteden.

Een belangrijk moment, omdat de cultuursector flink onder druk staat vanwege de hoge inflatie, een gebrek aan personeel of betaalbare ruimte en de nasleep van de coronacrisis. Een recent verschenen rapport van vertegenwoordigers uit de cultuursector wees erop dat instellingen amper vet op de botten hebben. Daar komt nog bij dat de stad blijft groeien en er wijken met onvoldoende kunst- en cultuurvoorzieningen zijn.

Het budget voor kunst en cultuur is niet verhoogd. In onzekere financiële tijden noemt Meliani de jaarlijkse 140,1 euro, met daarbovenop nog 11,1 miljoen voor cultuurlessen in het onderwijs, ‘het hoogst haalbare’. De wethouder stelt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Rode draad door haar plannen is dat er een betere balans moet komen tussen grote, gevestigde instellingen en laagdrempelige, nieuwe plekken én nieuwe makers. Meliani wil dat de cultuursector een betere afspiegeling van de stad wordt.

Pesoneelsbestand niet divers genoeg

Dat wil ze al langer, maar de eisen rond subsidies worden ditmaal verder aangescherpt. Meliani wil een groter deel van het geld besteden aan projectsubsidies, omdat die voor 80 procent terechtkomen bij de makers in plaats van direct bij instellingen. Daarnaast wil ze dat instellingen met concrete doelstellingen komen rond diversiteit en inclusie om aanspraak te kunnen maken op subsidie.

Volgens Meliani is dat laatste noodzakelijk, omdat een deel van de Amsterdammers zich niet gerepresenteerd voelt. Jonge makers voelen zich vaak niet gehoord, stelt zij, en bij instellingen is het personeelsbestand niet divers genoeg. “Ik hoor te vaak dat mensen ergens willen werken, maar zich daar niet thuis voelen.”

Vier jaar geleden vroeg Meliani elke organisatie te onderzoeken hoe inclusief ze zijn voor medewerkers en bezoekers. Hoewel ze concludeert dat er vooruitgang is geboekt, is het volgens haar nog niet goed genoeg. Concreet wil Meliani onder meer van elke instelling horen hoe zij de toegankelijkheid vergroten voor mensen met een (fysieke) beperking.

Cultuurcoach in de klas

Geïnspireerd door het cultuurbeleid van New York en Londen wil Meliani specifieke programma’s opstarten om Amsterdammers die ‘nu nog ondervertegenwoordigd zijn’ kansen te geven. Met het voortzetten van cultuurcoaches in de klas moeten jonge Amsterdammers hun liefde voor kunst en cultuur ontdekken.

De komende tijd gaat Meliani in gesprek met de kunst- en cultuursector over haar plannen, onafhankelijk adviesorgaan de Kunstraad komt over een paar weken met adviezen, waarna in het najaar debatten volgen in de gemeenteraad. Dan moet ook duidelijk worden hoe precies geschoven wordt binnen de subsidiepotten.

Wel komt er snel duidelijkheid over het eerder aangekondigde steunplan van 5,3 miljoen euro dat instellingen moet helpen de klappen van de coronacrisis op te vangen.