Wethouder Meliani presenteert visie op inclusie en antidiscriminatie en komt met twee nieuwe onderzoeken

Het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van emancipatie is broodnodig, aldus wethouder Touria Meliani. Beeld Mariet Dingemans

Donderdag presenteerde wethouder Touria Meliani haar visie op inclusie en antidiscriminatiebeleid in Amsterdam voor de komende jaren. Speerpunten daarin zijn het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van emancipatie. Broodnodig, aldus de wethouder, die constateert dat veel mensen zich niet veilig voelen.

Meliani schrijft onder meer dat er Amsterdammers zijn die ‘op basis van afkomst, culturele of religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, beperking of leeftijd worden achtergesteld’. Zo wijst ze op ‘Amsterdammers die er prat op gaan nooit in de rij te gaan staan bij een caissière die een hoofddoek draagt’.

‘Door het afnemende vertrouwen in het land en toenemende polarisatie, trekken mensen zich terug in hun eigen bubbel, gunnen elkaar minder en zijn huiveriger voor ‘de ander’,’ aldus Meliani.

Mensen met een beperking

Veel concrete maatregelen presenteert Meliani overigens nog niet, het zogenoemde visiedocument moet nog uitgewerkt worden. Wel kondigt ze aan onderzoek te doen naar anti-Aziatische discriminatie en discriminatie van mensen met een beperking. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) moet daarnaast ondersteund worden om bekender te worden in de stad.

Meliani baseert haar visie op gesprekken met gemeenschappen en groeperingen in de stad die zich bezighouden met de thema’s inclusie en antidiscriminatie. Met beleid wil de gemeente een norm stellen, agenderen en ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Slavernijmuseum

Daarbij wordt gesproken over discriminatie op de woningmarkt en in het onderwijs, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. Met onder meer de komst van het Nationaal Slavernijmuseum in 2028 moet het beleid van de gemeente ook fysiek zichtbaar in de stad worden.

‘Het toewerken naar een inclusievere stad is een brede opgave met een lange adem waar heel het college achter staat’, aldus Meliani. Gedacht wordt in ieder geval aan meer subsidies aan emancipatiebewegingen in de stad en groepen die strijden tegen discriminatie.